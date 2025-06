Tre club coinvolti e Kolo Muani saluta la Juve: dalla Premier il sostituto

La girandola di bomber fa perdere l’attaccante alla Juve: tre club coinvolti, arriva lui a Torino per un colpo di scena davvero inaspettato

Due gol ed una prestazione scintillante, quasi a voler dimostrare come può essere lui l’attaccante titolare della Juventus, senza andare altrove la soluzione. Kolo Muani si è presentato negli Stati Uniti ed al Mondiale per Club tirato a lucido ed ha iniziato la manifestazione proprio come aveva dato il via alla sua avventura bianconera.

Ricordate? Il gol all’esordio a Napoli (inutile ai fini del risultato con gli azzurri che vinsero ugualmente), poi due doppiette per un totale di cinque gol in tre gare. Avvio devastante, tanto da lascia immaginare un suo acquisto addirittura repentino. La flessione del calciatore ha poi messo tutto in ghiaccio con la dirigenza che è tornata a tastare questo argomento nel finale di stagione, decisamente positivo per il calciatore.

L’idea del dg Comolli è convincere il PSG a cederlo, con i due club impegnati in una trattativa non semplice. Servono almeno 50 milioni, questa la richiesta ai bianconeri per il calciatore per non mettere a bilancio una minusvalenza. La Juve, invece, vorrebbe quantomeno ragionare su un altro prestito oneroso con diritto di riscatto.

Juve beffata per il bomber: “risarcimento” dalla Premier

Valutazioni, quelle di Juve e PSG, che stanno per essere superate dagli eventi. La doppietta di Kolo Muani non è passata inosservata dalle parti di Londra, con il Chelsea sempre alla ricerca di un bomber. I Blues hanno ingaggiato Delap ma hanno messo in vendita Nicolas Jackson da sostituire proprio con il francese.

Anche il Manchester United ha mostrato interesse nei confronti del centravanti ma fin qui non si è andati oltre ai sondaggi. Diversa, invece, la situazione del Chelsea che ha già intrecciato i colloqui con il PSG proprietario del cartellino dell’attaccante ed avrebbe la disponibilità economica per acquistarlo subito.

Una situazione, questa, che ingolosisce non poco i transalpini, come spiega l’Equipe. E Kolo Muani? A Torino si trova bene ma non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Al momento la grande beffa sarebbe per la Juve che in caso si concretizzasse l’operazione, resterebbe senza centravanti (Vlahovic è comunque in lista di sbarco).

Proprio la Juve potrebbe essere “risarcita” dal Chelsea con Nicolas Jackson. Ben 10 gol e cinque assist in 30 gare di Premier League nella stagione appena conclusa, l’attaccante senegalese è apprezzato dai bianconeri che lo accoglierebbero a braccia aperte. Un’operazione a tre insomma con due attaccanti coinvolti potrebbe presto prendere corpo, con buona soddisfazione da parte di tutti.