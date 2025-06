Juve, Conceiçao riscattato? C’è un risvolto di mercato che lo esclude

La Juventus si muove tra prove convincenti e decisioni da prendere. Qualcuno sta esplodendo, qualcun altro rischia di restare fuori dai piani

La Juventus negli Stati Uniti sta finalmente facendo vedere qualcosa. Non solo spettacolo, ma anche una squadra che inizia a ritrovarsi dopo mesi di caos, di transizione, di aria pesante. E la vittoria contro il Wydad Casablanca, al di là del valore relativo dell’amichevole, ha detto una cosa precisa: Kenan Yildiz è pronto.

Pronto davvero. Non per qualche comparsata, non per il ruolo di giovane promettente che ogni tanto illumina la scena. Ma per essere uno dei titolari veri. Yildiz più altri dieci, come si sperava si potesse dire le prime volte che ha iniziato a calcare il prato dello Stadium. E forse, ora, è arrivato davvero quel momento.

Ecco perché da qui si parte per capire cosa farà la Juve sul mercato. Non tanto per quanto riguarda le cessioni – anche se, pur volendo, offerte indecenti per il turco al momento non ci sono – quanto per la costruzione della rosa. E se l’idea è quella di tornare a lottare per lo scudetto, come ha detto chiaramente Scanavino, allora serve fare delle scelte.

Una di queste scelte è il riscatto di Francisco Conceiçao. Che nei primi mesi in bianconero aveva fatto benissimo, poi è calato – complici anche un paio di guai fisici – ma ora sembra tornato centrale. Con Tudor, nel 3-4-2-1, ha ritrovato campo e fiducia. E sta anche facendo vedere cose buone. Non è un caso che si torni a parlare con insistenza della possibilità di tenerlo.

Il riscatto di Conceiçao costa troppo: se arriva Sancho diventa complicato

Ma il punto è sempre lo stesso: il costo. Riscatto fissato a 35 milioni. Non pochi. E soprattutto non una cifra da investire a cuor leggero per un giocatore che, se tutto va come sembra, potrebbe finire a fare il panchinaro di lusso. Perché se davvero dovesse arrivare Sancho è difficile pensare che la Juve possa spendere altri 35 milioni per quello che poi diventerebbe una riserva.

Sancho, se arriva, gioca. Non viene a fare il secondo di nessuno. A quel punto i titolari sarebbero lui e Yildiz, con Conceiçao che scivolerebbe indietro nelle gerarchie.

E allora o il Porto fa uno sconto importante, o l’operazione rischia di saltare. Perché spendere 60 milioni per due esterni, quando uno dei due finirà inevitabilmente in panca, è un lusso che la Juve non può permettersi. Soprattutto se deve investire anche su altri reparti.

In tutto questo, va ricordato che in rosa c’è ancora anche Nico Gonzalez, che però sta deludendo – pure al Mondiale per club non ha lasciato traccia – e potrebbe essere ceduto se arriva un’offerta, ma non sarà facile piazzarlo.

Lo scenario più realistico, al momento, è questo: Yildiz titolare certo, un esterno forte da affiancargli (Sancho o qualcun altro), e poi due riserve. Se Conceiçao accetta questo ruolo, e se il Porto apre a uno sconto, allora si può fare. Altrimenti, si cambia strada.