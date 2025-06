Skriniar può tornare in Serie A, un top club ci pensa davvero: quanto costa oggi

Il difensore slovacco potrebbe realmente tornare nel campionato italiano, con una squadra al vertice che ci starebbe ragionando: qual è oggi il suo valore

Ciclicamente il nome di Milan Skriniar torna a fare capolino nel calciomercato italiano. Lo slovacco, dopo anni trascorsi alla Sampdoria e soprattutto all’Inter, viene spesso riaccostato a grandi club del nostro campionato. Trasferitosi nel 2023 al Paris Saint Germain, la sua avventura in Francia non è stata convincente come ci si aspettava.

Lo scorso 30 gennaio i parigini lo hanno ceduto in prestito al Fenerbahce, dove ha disputato qualche mese di buon livello, segnando anche 3 reti. Nel suo palmares è stata aggiunta anche la Champions League, nonostante non fosse neanche un calciatore del PSG in quella ormai storica finale vinta 5-0 contro l’Inter un mese fa, ma il regolamento lo ha favorito per il suo inizio di stagione in Francia.

Skriniar verso la Serie A? Le ultime su un possibile ritorno

A 30 anni Skriniar non è più sicuramente un ragazzino e il prossimo febbraio ne compirà 31. L’età avanza, ma il giocatore si sente in grado di poter dare ancora un contributo di livello. In Italia, secondo gli ultimi rumors, sarebbe stato proposto a un top club, dal suo entourage.

I rumors ci spingono verso Napoli, con la squadra alla ricerca di un difensore. Antonio Conte lo conosce bene, ci ha lavorato insieme nell’Inter e si fida del suo profilo. Sia chiaro, lo slovacco non è la priorità dei partenopei, quella resta Sam Beukema, ma Skriniar può diventare un’opportunità in vista della prossima stagione qualora non si riuscisse a chiudere per l’olandese.

La differenza d’età è evidente, ma lo è ancora di più quella di prezzo. Se da una parte il Bologna chiede almeno 35 milioni di euro per Beukema, dall’altra il PSG potrebbe liberare Skriniar per circa 15. Non si esclude anche l’ipotesi di un altro prestito, che il Napoli potrebbe considerare data la carte d’identità del calciatore.

Ipotesi e supposizioni per ora, che potranno trasformarsi o meno in una trattativa. Le parti si riaggiorneranno, con il difensore slovacco che farà ritorno a Parigi in attesa di capire la sua futura destinazione. Un’ultima grande esperienza ad alto livello, per provare a dare ancora un contributo importante come ha già fatto in passato, anche in Italia.