L’Arabia tenta l’assalto a un super top di Serie A! I tifosi tremano per il possibile addio

Dall’Arabia Saudita un forte interessamento nei confronti di un top player del campionato italiano: i tifosi rischiano di perdere un pupillo

La Saudi Pro League continua a fare razzia nella nostra Serie A. Solamente in questa sessione estiva di calciomercato abbiamo già visto partire Simone Inzaghi e susseguirsi una serie di rumors su calciatori come Theo Hernandez o Victor Osimhen. Questi sono solo alcuni degli esempi di profili che dall’Arabia hanno attenzionato per la prossima stagione.

Il campionato italiano deve tutelarsi e sta cercando di trattenere il maggior numero di talenti possibili. In tanti hanno già detto di no, ma davanti a certe offerte è lecito traballare. Le cifre monstre degli stipendi per i calciatori, fanno sorgere un dubbio a chiunque, ma il poco appeal della lega saudita ha rallentato notevolmente l’esodo dal calcio europeo a quello arabo.

L’Arabia ci prova per Orsolini: cosa farà l’attaccante

A finire, questa volta, nel mirino della Saudi Pro League è Riccardo Orsolini. Nella giornata di oggi, sono sorti i primi rumors riguardanti l’esterno d’attacco del Bologna, capitano e grande protagonista anche nella scorsa stagione di Serie A.

Ennesima doppia cifra della sua carriera, con cui ha trascinato i rossoblù anche alla vittoria della Coppa Italia. Il giocatore è un intoccabile per il club emiliano, ma è anche vero che con un contratto in scadenza tra 2 anni e con la carta d’identità che dice 29 anni a gennaio, davanti all’offerta giusta, potrebbe essere fatta una valutazione.

Resta un colpo molto complesso per l’Al-Qadsiah, la stessa squadra che ha messo nel proprio mirino Moise Kean. Il club arabo avrebbe pensato a una prima proposta da 25 milioni di euro per il Bologna e da 10 milioni all’anno a Orsolini.

Il calciatore, però, non sarebbe convinto. L’idea di lasciare l’Italia nel pieno della maturità, per trasferirsi in un campionato poco allenante, fa titubare il giocatore. Al momento, dunque, la sensazione è che Orsolini resti al Bologna, ma la società saudita farà un nuovo tentativo nelle prossime settimane. Non si esclude che si possa arrivare a un’offerta più alta per convincere il giocatore.

Lo stesso è successo con Theo Hernandez, succederà con Kean e potrebbe accadere anche con Victor Osimhen, grande obiettivo dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Qualcuno va, qualcuno torna, come Stefano Pioli o quel Kessié che spera nella Roma, ma la certezza è che l’Arabia e la Serie A sono destinate ad altre trattative in estate.