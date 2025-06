Dimissioni Sarri, è arrivata la decisione definitiva: lo seguirà uno dei big – ESCLUSIVA

Maurizio Sarri e la Lazio sembrano essere già in crisi, con le voci su possibili dimissioni sempre più insistenti. La notizia in ESCLUSIVA

Tutto sembrava essere sistemato quando si è visto Maurizio Sarri tornare dalle parti di Formello per allenare per la seconda volta in carriera la Lazio. I biancocelesti sanno di aver messo le mani su di un grande allenatore, capace di portarli al secondo posto nel 2023, miglior risultato dopo lo Scudetto del 2000.

La situazione però in casa Lazio non è di certo tra le più facili, visto come ora la squadra capitolina sarà costretta a mantenere la rosa attualmente a disposizione per tutto l’anno. Il blocco del mercato è arrivato in modo del tutto inatteso, anche se più parti sottolineano come Lotito fosse a conoscenza del fatto che sarebbe arrivata la stangata.

Più testate hanno riportato come Sarri invece fosse del tutto estraneo a questo rischio, tanto che avrebbe firmato dopo le rassicurazioni su di un progetto vincente. Qualcuno ha riportato anche di possibili dimissioni da parte dell’ex allenatore di Juventus e Napoli, ma ora è tempo di fare chiarezza.

Sarri e la Lazio: arriva la decisione definitiva

In questi casi, capire dove sia la ragione e la verità assoluta è sempre molto difficile. Sarri infatti si trova nelle condizioni di dover gestire una stagione senza poter migliorare la rosa. Ilario Di Giovambattista, giornalista di RadioRadio, ha scritto un tweet al veleno, visto che secondo lui si sta operando un vero e proprio pesante attacco nei confronti della Lazio.

Sarri in realtà sarebbe in sintonia con la società e soprattutto sta lavorando per poter fare in modo che possa perfezionare il legame con la rosa. Si parla inoltre di danno non a Lotito, ma a tutta la Lazio il fatto di parlare di possibili dimissioni di Sarri, considerando come sia da poco iniziata la campagna abbonamenti.

Tutta questa situazione è un vero caos e sicuramente ha creato qualche scossone nella mente di Sarri e diversi problemi al club biancoceleste, ma dirigenza e allenatore sono uniti più che mai e oggi è arrivata la conferma.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di serieanews.com, il tecnico toscano ha da poco terminato l’incontro con il DS Fabiani, confermando la volontà di restare in biancoceleste e continuare la sua avventura alla Lazio. Allo stesso tempo ha chiesto e ottenuto la permanenza di Rovella, che comunque aveva già detto no all’Inter che l’aveva individuato come possibile sostituto di Calhanoglu, oggetto del desiderio del Galatasaray.