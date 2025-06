Juve, furia Comolli e Tudor dopo il ko con il City: via subito in due

La pesante sconfitta incassata dai bianconeri ha mandato su tutte le furie il Dg: assalto al mercato, subito due cessioni big

I nove gol realizzati nelle prime due gare del Mondiale per Club avevano illuso tutti. Reti a pioggia, tracce di bel gioco e l’impressione che una nuova Juve si stesse stagliando all’orizzonte. Ed invece, semplicemente, gli avversari erano fin troppo di bassa legatura per poter impensierire i bianconeri.

Di certo c’è che al primo avversario realmente forte, i bianconeri si sono sciolti come neve al sole, palesando limiti e difficoltà evidenti già nella stagione appena conclusa. Da Thiago Motta a Tudor, insomma, poco sembra cambiato. I calciatori bianconeri sono andati in difficoltà ed anche le nuove mosse tattiche non hanno cambiato la situazione.

Nonostante il 3-4-2-1 varato dal tecnico, questa squadra ha urgente bisogno di rinforzi di livello, soprattutto in alcuni ruoli. La difesa, in alcuni suoi calciatori, ha dimostrato di essere in grande difficoltà, a partire da Savona che come braccetto deve ancora memorizzare meccanismi ed azioni.

Weah, niente Nottingham? Già trovato un nuovo club

Il Dg Comolli sta lavorando ma ha una chiara esigenza: deve tenere d’occhio il bilancio, il che significa cessioni prima di nuovi ingressi. Da qui anche il doppio addio di Weah e Mbangula per un totale di 22 milioni di euro al Nottingham Forest. Una operazione definitivamente saltata per la volontà dell’esterno statunitense che ha rifiutato il club inglese, ritenuto un downgrade in carriera.

Una situazione che ha mandato su tutte le furie il club bianconero, pronto anche a siglare una discreta plusvalenza sui due calciatori. Ed invece la Juve in questo momento dovrà reperire altrove i fondi necessari. Già, ma da chi? Weah, come dimostrato gli zero minuti fin qui nel Mondiale, non rientra nei piani di Tudor.

Su di lui si è interessato il Monaco, club della Ligue 1 che disputerà la prossima edizione della Champions League, una competizione alla quale il calciatore tiene particolarmente. E chissà che i monegaschi non gli possano far cambiare idea. Al momento, solo un’osservazione della situazione, ma possibile che nei prossimi giorni possa partire una prima offensiva.

Juve, Weah e Douglas addio: dove può finire il brasiliano

C’è, però, un altro calciatore in lista di sbarco. Una delle maggiori delusioni dello scorso mercato: il riferimento è ovviamente a Douglas Luiz, appena 45′ in questo Mondiale e la certezza di non essere parte integrante del gruppo che Tudor sta plasmando in vista della prossima stagione.

Urge, quindi, la cessione provando a recuperare parte del grosso investimento fatto appena 12 mesi fa. La Juve vuole provare a cederlo entro il prossimo 30 giugno anche se non ha necessità di tale portata, considerato come il conto economico del club è in netto miglioramento.

Di certo c’è che il calciatore è da piazzare, in un modo o nell’altro. Il Leeds, fin qui, si è fatto avanti con il suo entourage ed è la pista più percorribile entro il 30 giugno, con il club che ha mostrato grande interesse. Scollinata questa data, possibile un interesse del Manchester United con cui i bianconeri stanno trattando l’acquisto di Sancho.