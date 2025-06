Napoli, la doppia “ufficialità” che manda in estasi i tifosi: adesso non ci sono più dubbi

Il club azzurro è sempre impegnato in una campagna acquisti faraonica: arriva una “doppia ufficialità” che sta entusiasmando tutti

“Chissà quanto dura una carica completa dei cellulari di Giovanni Manna e di tutta la dirigenza partenopea“. Oppure “chissà quante miglia avrà accumulato il ds viaggiando dall’Inghilterra, alla Spagna all’Olanda“. Probabilmente più di un tifoso azzurro si sarà posto questo quesito, anche solo marginalmente e più per curiosità.

Anche perché ai supporter, d’altronde, interessa molto poco: quel che conta è il risultato, il fine ultimo. E cioè, l’acquisto del campione. Ed in questo, la dirigenza azzurra ha mostrato di essere decisamente sul pezzo. Nella mini sessione di giugno, inedita per il calciomercato, sono stati ufficializzati due colpi, di cui uno tale Kevin De Bruyne, “solo” uno dei centrocampisti più forti in attività.

Ma l’appetito vien mangiando e così il tifo azzurro è diventato sempre più esigente. D’altronde radio mercato ha accostato al club partenopeo alcune delle stelle più luminose del calcio europeo. La grande liquidità di spesa, unita ad una ambizione ad alti livelli portata dal patron De Laurentiis e da Antonio Conte, hanno fatto il resto.

Napoli, Juanlu ad un passo, poi Beukema e Nunez: tutti i colpi

La difesa dello scudetto e la volontà di figurare benissimo in Champions League si traducono in una volontà di allestire una squadra sempre più forte e completa in ogni reparto, che possa essere dello stesso livello sia tra i titolari che nelle seconde linee.

E così non deve sorprendere se il terzo colpo sarà Juanlu Sanchez, terzino destro della Spagna U21: operazione da 18 milioni al Siviglia e chiusura a giorni, considerata la necessità degli andalusi di fare cassa. Sarà il vice Di Lorenzo, mentre per il ruolo di centrale è sempre Beukema l’obiettivo.

Un bomber del calibro di Darwin Nunez, invece, è stato scelto per completare il reparto dei bomber: l’uruguaiano ha già accettato Napoli, c’è solo da trattare con i Reds per abbassare i 60 milioni di euro di valutazione, ritenuti eccessivi. C’è però grande ottimismo, perché gli azzurri sono andati al in sul calciatore ed intendono vestirlo d’azzurro.

“L’ufficialità” del doppio colpo: l’indizio che non sbaglia

In attesa che però si concluda la trattativa con il Liverpool, il Napoli lavora anche per completare la batteria di esterni sinistri. Ne servono due, con caratteristiche simili ma in grado di intercambiarsi. Se Ndoye è una pista da tenere in considerazione ma al contempo sempre meno battuta per le esose richieste del Bologna, è all’estero che il Napoli ha trovato la soluzione.

Ben 28 milioni di euro da sganciare al PSV per portare a casa Noa Lang con sei mesi di ritardo; già trattato in estate, stavolta sembra il momento giusto. Pochi giorni e si chiuderà, con l’olandese che a suo modo ha già “ufficializzato” il passaggio in azzurro. Il mercato è anche e soprattutto social al giorno d’oggi ed ogni minimo indizio è più che rilevante.

E così, “Life is life” degli Opus utilizzata come colonna sonora di un post è più che una conferma. D’altronde è la canzone dell’ormai storico riscaldamento di Maradona, una colonna sonora anche del Napoli odierno. Da un colpo all’altro, lo stesso post ha mandato in visibilio i tifosi anche per un altro aspetto.

Scrollando le risposte si trovano tre emoji di fiamme di Antonio Nusa, l’altro grande obiettivo per le corsie. Norvegese del Lipsia, giustiziere dell’Italia di Spalletti, ha un costo di 35 milioni, 10 in meno di Ndoye. Nusa e Lang si conoscono bene, sono amici, e chissà che non si siano dati appuntamento in azzurro. I tifosi, intanto, sognano ad occhi aperti, camminando tre metri sopra il cielo.