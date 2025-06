Real Madrid, nuovo infortunio per Alaba: Xabi Alonso pesca in Italia

David Alaba è finito nuovamente ko: tegola per Xabi Alonso che in vista della prossima stagione medita l’ingaggio di un altro colpo

“Lesione al muscolo del polpaccio della gamba sinistra“. Questa la diagnosi per David Alaba che di fatto ha chiuso in anticipo il suo Mondiale per Club. Il centrale austriaco, come riportano i media spagnoli, dovrà stare fermo almeno tre settimane. Dunque il ritorno è previsto per metà luglio.

L’ennesimo infortunio per il difensore che è semplicemente martoriato dai continui problemi fisici. Un anno fermo per la rottura del legamento crociato, con il ritorno in campo nel gennaio del 2025 (dal dicembre del 2023), poi quattro partite saltate a febbraio per un problema agli adduttori ed altre otto tra aprile e maggio per una lacerazione del menisco.

Insomma, Alaba è una sorta di calciatore part time su cui non si può fare pienamente affidamento, come racconta la sua recente cartella clinica. Molto sfortunato, per carità, ma di certo c’è che il Real Madrid ha bisogno di un calciatore affidabile. Ecco perché nonostante i 60 milioni appena spesi per Huijsen, le menegues torneranno sul mercato alla ricerca di un centrale.

Xabi Alonso ha scelto il rinforzo per la difesa: vuole lui

Xabi Alonso, peraltro, al Mondiale per club sta utilizzando la difesa a tre, una situazione che necessita di almeno un altro rinforzo. In Serie A sono diversi gli obiettivi che possono diventare concreti. Com’è noto, il Milan ha messo in uscita Fikayo Tomori, un centrale di esperienza e sicuro affidamento, nazionale inglese a caccia di riscatto.

Sull’altra sponda del Naviglio c’è addirittura un calciatore ancora più performante (ma anche più costoso): ci riferiamo a Bastoni, pilastro dell’Inter e dalla valutazione altissima, circa 80 milioni di euro. Già in passato il Real Madrid si era interessato a lui salvo poi cambiare obiettivo. Magari un sondaggio sarà effettuato ma difficilmente troverà porte aperte in Viale della Liberazione.

Non vanno esclusi, però, quei centrali che si sono messi in mostra nell’ultimo campionato: il giovanissimo Giovanni Leoni del Parma, cercato anche dall’Inter e dalla Juve ma anche Beukema del Bologna nel mirino del Napoli. Centrali affidabili, soprattutto il secondo, nel giro della nazionale olandese.

Sono tutte opzioni al momento, considerato come Xabi Alonso abbia le idee ben chiare su chi chiedere: Piero Hincapié, 22enne ecuadoregno del Bayer Leverkusen. Il tecnico spagnolo l’ha allenato e conosce benissimo le sue caratteristiche, ecco perché sta chiedendo a gran voce il suo ingaggio. Le Aspirine lo valutano, però, 40 milioni di euro, una cifra non proprio economica: i prossimi giorni potranno essere decisivi per chiudere l’operazione.