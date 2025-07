David, che colpo da record: la Juve raggiunge il PSG in una speciale classifica

Il treno stava per partire, ma la Juve è salita al momento giusto. Un colpo gratuito solo sulla carta, con un peso specifico altissimo. Questa classifica lo racconta meglio di qualsiasi altra cosa

Alla fine ce l’ha fatta. Dopo mesi a tergiversare, tra mille riflessioni e il rebus Vlahovic ancora lì da risolvere, la Juve ha rotto gli indugi e ha chiuso per Jonathan David.

L’ha fatto senza troppi fronzoli, come quando ti accorgi che il tempo sta per scadere e c’è il rischio che qualcun altro ti porti via il giocattolo. Perché sì, il canadese faceva gola a tanti. E se non si muoveva adesso, qualcun altro glielo soffiava da sotto al naso.

David arriva a parametro zero. Il che, in un’estate come questa, equivale a una piccola magia. Il Lille non becca un euro, ma la Juve si porta a casa un attaccante che oggi ha un valore di mercato di 45 milioni di euro. Ovviamente è un valore indicativo, ma dà l’idea del calibro dell’operazione. Non parliamo di un giocatore a fine carriera. Parliamo di un classe 2000 che in Ligue 1 ha segnato con continuità e che ha ancora tutto da dare.

E c’è un altro dato, per niente secondario. Con la firma sul contratto, David entra in una classifica speciale, quella dei colpi a parametro zero col valore di mercato più alto. Al primo posto resta Mbappé, che nel 2024 ha lasciato il PSG per il Real a zero, con un valore da 180 milioni. Un caso a parte, ovvio. Ma la Top 10 è piena di nomi che pesano: Messi, Donnarumma, Lewandowski, Pogba. E adesso anche il nuovo acquisto della Juve.

David nella top 10 dei colpi a parametro zero più preziosi: la Juve ne ha 3

Con i suoi 45 milioni stimati, David si piazza ottavo in questa graduatoria. Ma il dato più interessante è un altro: la Juve raggiunge il PSG come club con più giocatori presenti in questa lista. Tre per parte.

I parigini hanno messo a segno Messi, Donnarumma e Skriniar. I bianconeri rispondono con Pogba (48 milioni nel 2022), Ramsey (40 milioni nel 2019) e ora David. Un risultato che racconta bene chi è abituato a muoversi in anticipo su certe dinamiche di mercato.

Certo, a Torino qualcuno sarà già pronto a incrociare le dita. Perché, numeri alla mano, i due precedenti non hanno portato proprio benissimo. Ramsey è stato più in infermeria che in campo, Pogba ha avuto mille problemi e sappiamo tutti com’è finita. Due colpi brillanti sulla carta, ma mai sbocciati. Ecco perché stavolta, in casa Juve, l’obiettivo è cambiare narrativa.

Perché sì, i colpi a zero sono affari solo se rendono. E il mercato non si fa con le quotazioni, ma con i gol. Ora tocca a Jonathan David. In bocca al lupo a lui.