Juve, Tudor avrà il nuovo centrocampista: arriva dalla Bundesliga

La Juventus sta per piazzare un colpo anche a centrocampo: individuato il profilo ideale, gioca in Bundesliga

Chi pensa che l’arrivo di Jonathan David basti a cambiare il volto della Juventus si sbaglia di grosso. A Torino lo sanno bene: l’attacco può considerarsi rinforzato, sì, ma il centrocampo e la difesa sono ancora sotto esame. Ed è proprio in mezzo al campo che la dirigenza bianconera sta valutando le mosse più delicate.

La stagione scorsa, segnata da scelte tecniche coraggiose e da un mercato aggressivo, non ha portato i frutti sperati. Il risultato? Si riparte da zero — o quasi — con l’obiettivo di costruire una squadra più solida e meno dipendente dai singoli. E in questo puzzle, serve un profilo che possa garantire personalità, visione di gioco e leadership. Uno con spalle larghe, in grado di prendere in mano le redini della mediana.

Xhaka nuova idea per la mediana, Douglas Luiz verso l’addio

Nel reparto nevralgico del campo, la Juve è pronta a voltare pagina. Dopo le voci di cessione su Douglas Luiz — che sembra destinato a tornare in Premier League — si aprono nuovi scenari. Il nome caldo delle ultime ore? Granit Xhaka, protagonista assoluto con il Bayer Leverkusen campione di Germania due stagioni fa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è lui il profilo che Damien Comolli ha messo in cima alla lista dei desideri per il centrocampo. Il motivo è semplice: Xhaka è tutto fuorché una scommessa. È un giocatore completo, tatticamente intelligente, con una leadership riconosciuta ovunque abbia giocato. E proprio quello che manca oggi alla Juventus, che vuole affiancare ai giovani elementi un uomo d’ordine e sostanza.

Il centrocampista svizzero, che a settembre compirà 33 anni, ha ancora voglia di mettersi in gioco. E l’idea di un’esperienza in Serie A lo stuzzica parecchio. Il Bayer non lo considera incedibile, anche perché con l’addio di Xabi Alonso, che lo aveva fortemente voluto, il suo ruolo centrale nel progetto potrebbe essere ridimensionato.

Era un obiettivo del Milan: i costi dell’operazione

La Juventus non è la prima squadra italiana a mettere gli occhi su Xhaka. Nelle scorse settimane anche il Milan aveva sondato il terreno, ma senza affondare il colpo. Le richieste economiche non erano proibitive, ma il club rossonero ha scelto di virare su altri obiettivi. Una decisione che ora potrebbe tornare utile ai bianconeri.

Il costo dell’operazione, infatti, resta piuttosto contenuto per un giocatore con il suo bagaglio tecnico e umano. Si parla di una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro per convincere il Leverkusen a lasciarlo partire. Un investimento accessibile, soprattutto se si considera l’esperienza internazionale di Xhaka e il fatto che potrebbe diventare un riferimento per tutta la linea mediana.

In più, il giocatore è aperto al trasferimento e vedrebbe di buon occhio l’opportunità di misurarsi con il calcio italiano. Non una scelta romantica, ma ponderata: un ambiente competitivo, una piazza calda e la possibilità di chiudere la carriera ad alti livelli.

Comolli, intanto, tiene aperti altri dossier: Ndidi del Leicester, Bissouma del Tottenham, Florentino Luis del Benfica e Hjulmand dello Sporting sono profili che restano monitorati. Ma nelle ultime ore, l’idea Xhaka sta guadagnando terreno. Per esperienza, qualità e impatto immediato.

La domanda ora è: la Juve farà sul serio? O resterà solo un altro nome sfiorato in un’estate che si annuncia lunga e piena di colpi di scena?