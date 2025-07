Nicolas Jackson, doppio tentativo dalla Serie A: la cifra richiesta dal Chelsea

L’attaccante senegalese è stato accostato a due top club italiani: scopri la cifra richiesta dalla società di Premier League per farlo partire

Il nome di Nicolas Jackson ha iniziato a circolare in queste ore, in orbita Serie A. L’attaccante è ora in forze al Chelsea, che lo ha acquistato del 2023 dal Villarreal per 37 milioni di euro. Nella sua prima avventura con i Blues, durante la stagione 2023/24 realizza 17 reti e 6 assist in 44 presenze.

Nell’annata appena trascorsa, invece, mette a referto 13 gol e 6 assist in 36 presenze. Nel corso dell’anno ha anche subito un infortunio, alla coscia, che gli ha impedito di prendere parte a tutte le sfide. Nel Mondiale per Club in corso, ha disputato circa 60 minuti, realizzando un assist. La sua avventura al Chelsea, però, non sembra ancora destinata a durare tantissimo.

Nicolas Jackson stuzzica la Serie A: i dettagli sull’affare

Il nome di Nicolas Jackson avrebbe attirato l’attenzione di alcune società, anche di Serie A, pronte a informarsi concretamente. A 24 anni appena compiuti, il centravanti risulta un nome appetibile per club concorrenti per il titolo massimo in Italia. Jackson ha esperienza ed è consapevole che, in caso di trasferimento, dovrà trattarsi di un salto di qualità davvero significativo.

Stando alle più recenti indiscrezioni, Napoli e Milan avrebbero avviato contatti con l’entourage di Jackson, ma chiedendo l’autorizzazione al Chelsea. I londinesi non l’hanno ritenuto incedibile, ma hanno ribadito che non si muoverà per meno di 60 milioni di euro. Una cifra spropositata se si pensa che il Napoli non si è spinto neanche a 50 per Nunez e il Milan non avrà neanche le coppe.

L’attaccante avrebbe espresso la voglia di cambiare aria, ma a queste condizioni sarà impossibile, anche se i partenopei vendessero Osimhen. Tanto meno per il Milan, in situazioni finanziare comunque meno felici di quelle dei partenopei.

Ovviamente resta un’indiscrezione seria, che potrebbe cambiare l’equilibrio del mercato di qualche società. Al momento, con queste cifre, Jackson resterebbe in Premier League, magari anche stesso al Chelsea dove è legato a un contratto fino al 2033! Milan e Napoli, intanto, attendo di capire i margini, ma si sono solamente tutelate con un sondaggio perlustrativo.

Una resa che fa sembrare troppo alta la spesa e che potrebbe non portare a nulla, se non ad una fumata nera. Non resta che tenere gli occhi aperti, con il Milan su Vlahovic e il Napoli sul sopracitato Nunez.