Fiorentina, attenzione dalla Francia: così ti soffiano l’attaccante

A Firenze si costruisce tra dubbi, idee e una clausola che scade presto. C’è un nome sul taccuino, giovane e affamato, ma non è più solo. Dalla Ligue 1 arriva un’offerta silenziosa ma concreta

La nuova Fiorentina di Pioli sta prendendo forma piano piano, ma ancora non si capisce bene in che direzione andrà. Tra entrate e uscite è tutto da definire, e soprattutto davanti si naviga a vista. Anche perché nessuno ha ancora capito che tipo di attacco abbia in mente Pioli.

C’è chi dice due punte, chi una sola, chi punta tutto su Gudmundsson, chi non esclude un altro acquisto. Ma la verità è che non c’è ancora una verità. Una certezza c’è: l’attaccante islandese resta. È stato riscattato dal Genoa ed è il punto fermo da cui ripartire. Il resto è tutto mobile. Molto probabile, ad esempio, che saluti Lucas Beltrán, che in due anni a Firenze ha lasciato ben poco.

E poi c’è la questione più delicata: Moise Kean. È l’osservato speciale di questo luglio. Non per via delle amichevoli, ma per quella clausola rescissoria da 52 milioni che scade il 15 del mese. Se qualcuno si presenta con quei soldi, lo prende. Stop. E la Fiorentina lo sa. Tant’è che si sta già muovendo per cercare un possibile sostituto.

Il nome più caldo è quello di Roberto Piccoli, reduce da una buona stagione al Cagliari. Il prezzo è alto, intorno ai 25 milioni, ma se Kean parte a 52 l’affare si può fare. Ma non arriverà solo una prima punta: serve anche un attaccante più mobile, che possa interpretare il ruolo di prima punta come quello di seconda, uno che porti talento là dove ce n’è sicuramente bisogno, anche se per ora è arrivato Fazzini e c’è anche ‘Gud’ che qualcosa coi piedi la sa fare.

Fiorentina, attenta a Sebastiano Esposito: ecco l’offerta dalla Francia

Ma uno dei pallini di Pioli è Sebastiano Esposito, classe 2002, di proprietà dell’Inter. L’anno scorso ha giocato a Empoli e, almeno nella prima parte del campionato, è stato uno dei migliori attaccanti in circolazione. Poi si è afflosciato, un po’ come tutta l’Empoli. Ma ha fatto vedere cose buone. Talmente buone che Pradè ci sta pensando.

L’Inter lo valuta 10 milioni. Non poco, ma nemmeno una follia. Anche perché è uno di quei profili che o li prendi ora o non li prendi più. E lui, Esposito, preferirebbe sicuramente restare in Serie A. L’obiettivo è continuare a crescere nel nostro campionato, mettersi in mostra, fare quel salto che ancora manca.

Il problema è che non c’è solo la Fiorentina. Dalla Francia è arrivata una richiesta concreta del Lens, che ha chiesto all’Inter la disponibilità per il trasferimento. E occhio, perché lì si muovono in fretta. A Esposito l’idea non dispiace, ma la preferenza va ancora all’Italia. A Firenze, per lui, sarebbe un bel salto.

Ora tocca alla Fiorentina. Se vuole davvero provarci, deve accelerare. Perché i colpi si fanno così: quando ancora sembrano idee.