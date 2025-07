Inter, Lookman impone un sacrificato: saluta un big, va a Madrid

Ademola Lookman è il grande obiettivo di mercato della squadra nerazzurra: Marotta pronto a sacrificare un big della rosa

Ademola Lookman. Già il nome ed il cognome bastano eccome a far capire di chi stiamo parlando. L’esterno nigeriano, in Serie A, sposta gli equilibri senza sé e senza ma. L’abbiamo visto con la maglia dell’Atalanta e non è un caso che sul calciatore vi sia fiondata l’Inter.

Marotta ed Ausilio sono al lavoro per potenziare oltremodo la rosa da affidare a Cristian Chivu e l’arrivo di Lookman sarebbe un notevole upgrade. Un’intesa di massima già trovata con l’entourage dell’esterno, manca ancora l’accordo con l’Atalanta. Ed è senza dubbio l’ostacolo più duro perché gli orobici non fanno sconti.

Ne servono 50 di milioni per convincere i Percassi a cedere; d’altronde l’Atalanta non ha bisogno di monetizzare avendo ceduto Mateo Retegui in Arabia Saudita. Ecco perché l’Inter dovrà giocoforza alzare la sua offerta se vorrà portare a casa l’esterno.

Nella trattativa, peraltro, è piombato anche il Napoli: De Laurentiis e la dirigenza azzurra sono pressocché scatenati e sono piombati sul calciatore senza indugio. Contattato l’entourage dell’esterno, proposti cinque milioni di euro l’anno a stagione, ben uno in più rispetto ai quattro proposti dall’Inter.

Inter, addio doloroso: il Real Madrid vuole la stella nerazzurra

L’Inter deve quindi fare in fretta. Marotta ed Ausilio attendono di capire se Oaktree darà l’assenso all’operazione oppure sarà necessario operare una cessione importante. Ed in questo secondo caso ci sarebbe già un calciatore pronto a fare i bagagli.

Si tratta di Nicolò Barella, centrocampista tra i top nel suo ruolo in Europa. L’ex Cagliari è uno dei pilastri dell’Inter ma potrebbe essere sacrificato sull’altare Lookman. Sul ragazzo ha messo gli occhi il Real Madrid: esperienza internazionale, ma anche qualità in palleggio ed intensità in fase di non possesso sono le doti che hanno colpito Xabi Alonso, alla ricerca del nuovo Kroos.

Vincolato all’Inter da un contratto fino al giugno 2029, Barella ha anche costi accessibili rispetto agli altri calciatori seguiti dalle merengues. Si può infatti acquistare per una cifra inferiore rispetto ai 100 milioni di euro necessari per Rodri, il principale obiettivo delle merengues ma quasi impossibile da ingaggiare.

Quota 100 che si supererebbe anche puntando su Enzo Fernandez del Chelsea ed Alexis Mac Allister del Liverpool, gli altri due nomi nel mirino delle merengues per la mediana. Barella è uno dei senatori dell’Inter ed è senza dubbio un pilastro anche di Cristian Chivu ma in caso dovesse arrivare un’offerta di tale portata, difficilmente l’Inter non prenderebbe in considerazione la cessione del calciatore.