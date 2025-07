Roma, un altro sacrificato per l’obiettivo numero uno di Gasp: 25 milioni e atterra a Trigoria

Il club giallorosso dopo il rinnovo di Svilar, continua nel mercato sia in entrata che in uscita: per un pupillo di Gasp un nuovo sacrificato da Massara

Ti sei mai chiesto cosa si nasconde davvero dietro certi affari di mercato? Le cessioni non sono solo numeri: raccontano storie, volontà, strategie. In casa Roma, le ultime mosse dicono molto più di quanto sembri. Da un lato c’è Gasperini, che guarda con un occhio sospettoso al mercato in stallo della sua nuova squadra.

Dall’altro, la società giallorossa, che si muove — sì — ma con una lentezza che inizia a pesare. Ogni reparto ha bisogno di rinforzi, dalla difesa all’attacco, ma l’impressione è che manchi ancora quella spinta decisiva.

Nel frattempo, almeno una buona notizia: il rinnovo di Mile Svilar è ormai cosa fatta. Il portiere belga ha convinto tutti e resterà a proteggere i pali giallorossi per le prossime stagioni. Un segnale di stabilità interna, mentre fuori, sul fronte acquisti e cessioni, la situazione è tutt’altro che tranquilla.

Roma, Svilar firma: ma c’è un addio doloroso

Archiviata la questione Svilar, ora a Trigoria si pensa seriamente al futuro. E per farlo, bisogna fare spazio. È in quest’ottica che si spiega la partenza di Leandro Paredes, che torna al Boca Juniors esaudendo il proprio desiderio personale. Una scelta condivisa con la società, che ha voluto rispettare la volontà del calciatore, ma che apre anche un nuovo scenario sul piano economico.

Perché, al di là del lato romantico della storia, l’addio dell’argentino libera soprattutto il bilancio. Il suo era uno degli stipendi più pesanti, e ora quei fondi possono essere reinvestiti per colmare i vuoti lasciati. La Roma non vuole restare ferma, anche se il ritmo con cui si muove il club continua a suscitare più di una perplessità tra i tifosi.

Pronto l’assalto a Wesley: la Roma accelera per il pupillo di Gasp

L’effetto domino scatenato da Paredes sembra già avere un primo obiettivo: si chiama Wesley, terzino del Flamengo, uno dei profili più apprezzati da Gasperini in ottica futura. Secondo quanto riportato da Sky, la Roma avrebbe già pronta un’offerta da 25 milioni di euro.

Non si tratta ancora della cifra richiesta dal club brasiliano, ma a Trigoria si fa leva sull’accordo già trovato con il giocatore, che avrebbe espresso una chiara preferenza per i giallorossi rispetto ad altre pretendenti, tra cui la Juventus. Ma il mercato della Roma non si ferma al reparto difensivo.

In attacco, spunta un nome nuovo e sorprendente: Evan Ferguson, classe 2004, talento del Brighton. Il club capitolino è pronto a formalizzare una proposta, confidando anche qui nel sì del calciatore, che gradirebbe un trasferimento in Serie A. Una scommessa? Forse. Ma di quelle che possono cambiare il volto di una stagione.

In parallelo, continuano i sondaggi per Georges Mikautadze, attaccante del Lione retrocesso in Ligue 2, e per Krstovic del Lecce. Profili diversi, più abbordabili economicamente, ma comunque adatti a completare un reparto offensivo che ha bisogno di nuova linfa. D’altronde, costruire una rosa solida non è solo una questione di nomi altisonanti, ma di equilibrio, motivazione e — perché no — visione.

Insomma, qualcosa si muove. Ma basterà? I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa Roma vuole davvero puntare in alto o se resterà intrappolata tra buone intenzioni e occasioni mancate. E tu, sei pronto a vedere un nuovo volto sulla fascia destra di Trigoria?