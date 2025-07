Xhaka gela Juventus e Milan: l’annuncio dell’agente non lascia più dubbi

Il centrocampista è stato a lungo nel mirino dei due top club di Serie A, ma in queste ore è arrivato l’annuncio da parte del suo agente, che ha gelato tutti

Da mesi il suo nome gira intorno alla Serie A, con il Milan in pole e la Juventus a inseguire. La destinazione di Granit Xhaka, 33 anni a settembre, sembra però un’altra. Il mercato delle due big di Serie A si muove molto a rilento. I rossoneri hanno acquistato Modric a parametro zero e Ricci e, solamente in queste ore, sono riusciti a chiudere per Estupinian dal Brighton.

I bianconeri, invece, hanno trovato l’accordo ufficiale con Jonathan David a parametro zero e poi nulla più. Il Milan ha lasciato partire due pezzi grossissimi come Reijnders e Theo Hernandez, mentre la Juventus non è ancora riuscita a trovare un accordo per la cessione di Vlahovic. Entrambe le società, ormai quasi sicuramente, non acquisteranno neanche Xhaka.

Xhaka verso la Premier, accordo trovato: l’annuncio

A dare il brutto annuncio per le due italiane, è stato l’agente del calciatore, José Noguera. Il procuratore ha parlato del suo assistito nel corso di una recente intervista, togliendo ogni possibile dubbio sul suo conto. Dichiarazioni che hanno chiuso la porta all’Italia.

Proprio sull’imminente trasferimento si è così espresso: “Abbiamo raggiunto un accordo di massima con il Sunderland. Granit vuole tornare in Premier League. Il Sunderland non vede l’ora di trasferirsi. Anche Granit vuole lottare per questo. Speriamo che il Leverkusen rispetti la nostra richiesta. Auspichiamo un accordo tra i club”.

Premier League dunque, nessun’altra strada. La speranza di Milan e Juve è che il giocatore non trovi l’accordo o che i due club non arrivino a una fumata bianca. Difficile immaginarlo, arrivati a questo punto della trattativa. Le parti sono ormai in contatti avanzati e le speranze delle italiane ridotte al lumicino.

Sia Milan, che Juventus, dovranno puntare a nomi alternativi. Per i rossoneri resta viva la pista Jashari, ma il Club Brugge continua a fare muro ormai da settimane e le parti hanno iniziato a spazientirsi. Lato bianconeri, invece, il nome è quello di Hujlmand, ex Lecce, ma lo Sporting Lisbona chiede almeno 50 milioni di euro e serviranno prima delle uscite importanti, come quella di Nico Gonzalez, per poter procedere con un acquisto di tale portata.