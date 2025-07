Kessié pronto a tornare in Serie A, il top club fa sul serio: che smacco al Milan

Il centrocampista ivoriano potrebbe tornare realmente in Italia, facendo uno smacco importante ai rossoneri, la sua ex squadra: il top club prepara l’assalto

Il calciomercato sta entrando nel vivo, quando manca un mese esatto all’inizio del prossimo campionato. La Serie A si aprirà con il Napoli campione in carica e chiamato a difendere il proprio titolo dall’assalto dell’Inter arrivata seconda e dalle altre big. Molte di queste, però, hanno iniziato a muoversi da pochissimo nella campagna acquisti estiva, regalando poche soddisfazioni ai tifosi.

Non è semplice muoversi in un mercato così ricco. Senza uscite diventa ancora più complesso muoversi in entrata. Ben presto, però, uno dei top club del nostro campionato potrebbe riportare Frank Kessié in Italia. Dopo 37 presenze con il Cesena, 31 con l’Atalanta e ben 223 con il Milan, il centrocampista starebbe valutando di dire addio all’Arabia Saudita e rinforzare una squadra di primo piano di Serie A.

Kessié, altro che Fiorentina: la Juventus fa sul serio

La sua avventura con l’Al-Ahli si concluderà tra un anno, ma il giocatore ivoriano avrebbe iniziato a pensare concretamente a un ritorno in Europa e più precisamente in Italia, dove ha costruito le sue fortune. Nelle scorse settimane si è mostrata interessata la Fiorentina, ma i Viola sembrano più distanti negli ultimi giorni, rispetto soprattutto a un nuovo pressing della Juventus.

Secondo le ultimissime novità di mercato, infatti, i bianconeri avrebbero iniziato a valutare concretamente il 28enne come possibile rinforzo estivo. L’età consente di poter dare ancora un contributo importante alla causa e conosce bene le dinamiche del campionato. Inoltre, il costo del cartellino non è proibitivo, essendo in scadenza di contratto tra un anno.

Il vero problema legato al giocatore è l’ingaggio. Proibitivo quello che percepisce oggi in Arabia. Sarà necessario un passo indietro, dunque, per firmare con la Juventus, che intende così rinforzarsi a prescindere dalla pista Hujlmand, molto complessa e onerosa.

Kessié farebbe così uno smacco importante nei confronti del Milan, con cui ha vinto anche l’ultimo scudetto della storia rossonera, appena 3 anni fa. Sia chiaro, la Juventus non è l’Inter, ma ritrovarselo come avversario non farà comunque piacere ai tifosi milanisti. Nelle prossime settimane potrebbero essere approfonditi i contatti tra le parti, per capire l’apertura da parte del giocatore.