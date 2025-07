Occhio Inter, ti soffiano Lookman: una cessione chiave sblocca due big dall’estero

Mentre l’Inter riflette, altri si muovono. Un incastro di mercato potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro. L’obiettivo è chiaro, ma il tempo stringe

Non è facile per l’Inter riuscire ad arrivare a Lookman. L’esterno dell’Atalanta continua a spingere per la cessione, ma da Bergamo non si muove foglia. Cinquanta milioni, cifra piena, e non si scende neanche di un euro. È una posizione chiara, che blocca di fatto ogni trattativa. E così, mentre l’Inter resta in attesa, la situazione rischia seriamente di sfuggire di mano.

Il Napoli ci ha provato, ma è stato rimbalzato. Il club, ma anche il giocatore stesso, hanno fatto capire che quella pista non era nei piani. Ma all’estero è un’altra storia. Perché tra Spagna e Inghilterra, quando si mette un nome sul taccuino, si apre il portafogli. E se decidono che serve un esterno, lo prendono. Punto.

L’Atletico Madrid, ad esempio, ha già scelto la sua mossa. L’idea è Lookman, ma prima c’era da sistemare Samuel Lino, che con Simeone ha chiuso. Il brasiliano era stato offerto anche al Napoli, che però ha risposto con freddezza. Chi invece si è fatto sotto sul serio è il Flamengo. Forte della cessione di Wesley alla Roma, il club carioca ha soldi da spendere e ha deciso di investirli su due nomi: Emerson Royal, in arrivo, e proprio Samuel Lino.

La trattativa è praticamente chiusa: intorno ai 25 milioni, affare fatto. A quel punto, l’Atletico si ritrova con lo slot libero e le idee chiare. Lookman diventa la priorità, con la forza economica per sedersi al tavolo e portare un’offerta che l’Atalanta non potrà ignorare.

Non solo l’Atletico: anche il Liverpool osserva Lookman

Dall’altra parte, anche il Liverpool è in allerta. La tragedia di Diogo Jota ha spostato l’attenzione, ma intanto gli altri esterni sono in uscita. Chiesa è in bilico, seguito pure dall’Atletico e da mezza Serie A. Ma soprattutto, Luis Diaz sta per essere ceduto al Bayern Monaco. Settanta milioni, soldi che aprono scenari nuovi. E che permetterebbero a Slot di affondare il colpo su Lookman, nome gradito da tempo al club inglese.

Il Liverpool ha già speso parecchio, ma con l’uscita di Diaz il bilancio torna a respirare. E se c’è da mettere 45-50 milioni sul tavolo, non si fanno problemi. Per l’Inter, invece, sarebbe uno sforzo importante. Non impossibile, ma a queste cifre tutto si complica.

La questione ora è semplice. Lookman vuole andarsene, l’Atalanta aspetta l’offerta giusta, e l’Inter si trova in mezzo. Ma temporeggiare può essere fatale. Atletico e Liverpool sono pronte. Hanno liberato spazio in rosa, trovato fondi e preso posizione. Se vogliono, chiudono nel giro di pochi giorni.

E allora o l’Inter alza la posta, o deve prepararsi a salutare il suo obiettivo. Perché i treni passano, ma non sempre si fermano una seconda volta.