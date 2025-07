Inter, Chivu li fa fuori tutti: un altro senatore può lasciare

Cristian Chivu pronto al “fuori tutto”: il tecnico nerazzurro non guarda in faccia a nessuno, un senatore può andare via

Quando inizia un nuovo corso, con un nuovo tecnico, spesso capita che le gerarchie vengano rivoluzionate. Un modulo nuovo, completamente differente rispetto al precedente, ma anche sistemi di gioco che si sposano poco con le caratteristiche di alcuni calciatori. E così, da intoccabili, si diventa in un amen riserve di lusso, ma in alcuni casi si finisce direttamente sul mercato.

D’altronde il “mestiere” del calciatore è uno dei più precari al mondo, anche se dopo quello di allenatore ovviamente. In casa Inter sta accadendo un po’ tutto questo. L’arrivo di Cristian Chivu ha riscritto un po’ le gerarchie, a partire dal cambio modulo, con la virata sul 3-4-2-1 che necessita di cambiamenti e non solo.

E così l’allenatore rumeno sta già dando le sue indicazioni sul mercato e non sono certo tenere nei confronti di alcuni giocatori. Hanno già salutato Milano Correa ed Arnautovic ma preso altre cessioni sono previste, soprattutto per finanziare i colpi in entrata.

Inter, 30 milioni ed un big lascia: la decisione clamorosa

In lista di sbarco c’è Asllani ma anche Zielinski oltre a Taremi, i due colpi arrivati a parametro zero nella scorsa stagione, di fatto gli unici acquisti estivi. Ma c’è anche un vero e proprio big che può salutare la compagnia. L’ultimo in ordine di tempo a poter fare le valigie è addirittura Benjamin Pavard.

Il terzino francese, che con Simone Inzaghi ha quasi sempre agito come braccetto di destra, non è più intoccabile. E così, se dovessero arrivare proposte interessanti ed impossibili da rifiutare, saranno prese in considerazione attentamente. Va detto, però, che al momento nessun sondaggio nei confronti del calciatore c’è stato: ecco perché una sua permanenza non è esclusa.

Nel 2023 l’Inter acquisto Pavard per 31,3 milioni di euro sottoponendogli un mercato da 5 milioni di euro netti a stagione. Con il Decreto Crescita, il francese pesa per quanto riguarda l’ingaggio per 6,55 milioni di euro lordi. Con una quota di ammortamento di 6,26 milioni di euro l’anno, a bilancio il costo residuo del difensore è di 18,78 milioni.

Ciò significa che la cifra minima per non mettere a bilancio una minusvalenza è proprio di circa 19 milioni di euro. La richiesta dell’Inter è però ben differente: serviranno almeno 30-35 milioni di euro per portarlo via dai nerazzurri.