Doppio sgarbo alla Juventus: così il Newcastle distrugge il piano di Tudor

Un effetto domino pronto a far felici tutti si è trasformato in una trappola. Da un cambio di rotta improvviso nascono due colpi che mettono all’angolo la Juventus

C’era un effetto domino che, sulla carta, poteva fare felici tutti. Alexander Isak al Liverpool, Sesko al Manchester United e soprattutto Dusan Vlahovic al Newcastle.

Un incastro perfetto: i bianconeri si sarebbero liberati di un ingaggio pesante e avrebbero incassato per reinvestire su un altro attaccante, i Magpies avrebbero trovato l’attaccante in grado di far dimenticare il fortissimo svedese e si sarebbe iniziato a muovere il mercato.

Solo che il Newcastle, a quanto pare, ha deciso di rovesciare il tavolo e di farlo in un modo che non piacerà molto alla Juventus. Nei piani di Comolli e Modesto, la cessione di Vlahovic era la chiave per finanziare il ritorno di Randal Kolo Muani. Il francese, rientrato al PSG dopo l’esperienza in Germania, aveva messo la Juve in cima alla sua lista delle preferenze. Ma per bussare alla porta di Parigi servono 45-50 milioni di euro, e senza l’addio di DV9 (e di Douglas Luiz) quei soldi non ci sono.

Il Newcastle, che deve sostituire Isak, aveva messo il serbo in lista. Sembrava la soluzione perfetta per tutti: Magpies con il nuovo bomber, Juve libera di muoversi sul mercato. Ma nelle ultime ore dalle parti di St. James’ Park hanno cambiato rotta e sono andati proprio sull’obiettivo bianconero. Doppio smacco, insomma.

Newcastle su Kolo Muani: la Juve potrebbe restare col cerino in mano

Secondo Sportmediaset, invece di andare su Vlahovic, il Newcastle ha iniziato a trattare direttamente con il PSG per Kolo Muani. Gli inglesi potrebbero presto incassare 120 milioni dal Liverpool per Isak e non avrebbero alcun problema a mettere sul tavolo i 50 richiesti dai parigini. Una mossa che taglia fuori la Juventus, ancora bloccata dalle cessioni mancate.

E non finisce qui. Perché nei piani del Newcastle ci sarebbe spazio anche per un secondo attaccante: tra i nomi caldi c’è Yoane Wissa del Brentford, vicino a vestire la maglia bianconera (quella di Tonali, però), ma non è escluso che arrivino sia lui che Kolo Muani.

Risultato? Se il Newcastle chiude per Kolo Muani, la Juventus si ritrova con due nodi ancora da sciogliere: un Vlahovic ancora in rosa, con tutti i problemi che sta comportando, e l’assenza di un centravanti alternativo di alto livello. Un doppio colpo basso, che rende ancora più complicato il mercato bianconero.

E così il domino che doveva incastrarsi alla perfezione rischia di trasformarsi in una serie di porte sbattute in faccia. Il Liverpool resta in attesa per Isak, lo United gli ha soffiato Sesko e il Newcastle sembra pronto a fare il pieno di gol… togliendo alla Juve l’attaccante che sognava e la via di fuga per liberarsi di quello che voleva vendere.