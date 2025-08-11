Inter, via un centrocampista: le due opzioni di Marotta per il sostituto

I nerazzurri salutano un centrocampista: affare da 20 milioni di euro per Marotta ed Ausilio che hanno già individuato due opzioni per il sostituto

L’Inter continua a cambiare pelle. O, quantomeno, a rinnovarsi. Il nuovo corso nerazzurro è iniziato con Cristian Chivu ed insieme all’allenatore rumeno in arrivo anche nuove idee sia tattiche che tecniche. Il passaggio al 3-4-2-1 sembra solo una mera questione di avanzamento di un centrocampista ma in realtà è una mutazione che può diventare anche profonda.

Il tecnico rumeno, proprio in virtù di questa rivoluzione, ha ricevuto da Marotta acquisti di livello in ogni reparto. O, quantomeno, per quanto riguarda centrocampo ed attacco. In avanti è arrivato anche un fedelissimo di Chivu, quel Bonny già allenato a Parma che il tecnico conosce alla perfezione.

Ed infatti nell’amichevole contro il Monaco il francese è andato in gol, ha mostrato il suo talento e soprattutto cosa può dare ai nerazzurri. Chivu, però, chiede che la rosa venga completata con altri rinforzi. Uno su tutti: Ademola Lookman. L’esterno nigeriano è considerato il rinforzo ideale dal rumeno che vuole quindi poterlo avere a disposizione presto.

Inter, dall’Argentina il nuovo colpo a centrocampo

L’Inter, però, lavora anche sul fronte cessioni. Tra i partenti figura infatti Asllani. Il regista albanese, fin dal suo arrivo a Milano dall’Empoli, non ha mai trovato lo spazio che avrebbe voluto. Chiuso soprattutto da Calhanoglu, inventato da Inzaghi play, il calciatore si è accontentato delle briciole nelle sue stagioni nerazzurre.

Ora, però, sembrano decisamente maturi i tempi per il divorzio. Il centrocampista è nel mirino di diversi club italiani che evidentemente ne apprezzano le sue qualità. In primis Genoa e Sassuolo, club decisamente attivi su di lui ma nelle ultime settimane anche Bologna e Fiorentina hanno mostrato interesse nei suoi confronti.

Di fronte ad un’offerta vantaggiosa, quindi, il calciatore sarà ovviamente ceduto. Già, ma qual è la valutazione che l’Inter fa del calciatore? I nerazzurri lo acquistarono per circa 10 milioni di euro dall’Empoli: ciò significa che avendo ammortizzato circa la metà del suo cartellino, ogni cifra superiore ai 5 milioni di euro garantirebbe una plusvalenza a Marotta ed Ausilio.

Eppure in Viale della Liberazione sono convinti della bontà del calciatore tanto da chiedere almeno 20 milioni di euro per il cartellino. Un importo notevole che ha di fatto scoraggiato tutte le pretendenti che pure si erano fatte avanti attraverso sondaggi e poco più.

Da par suo, il classe 2002 non vorrebbe lasciare l’Inter e lo prenderebbe in considerazione in caso di offerta allettante che gli garantirebbe di essere protagonista non solo in campionato ma anche a livello europeo. Se dovesse essere cessione, l’Inter si fionderebbe su un centrocampista con determinate caratteristiche: non oltre i 25 anni di età, ingaggio contenuto, abile a giocare sia in una mediana a tre che a due e soprattutto decisivo nelle due fasi, in grado quindi di impostare ma anche di distruggere.

Necessità di non poco conto che limitano la rosa dei candidati ad una cerchia davvero molto ristretta di nomi. In primis c’è Morten Frendrup, classe 2001 del Genoa. Stessa età di Santiago Hezze, l’altro grande obiettivo, argentino cresciuto nell’Huracan ma in forza all’Olympiakos con cui ha vinto il campionato greco e disputato una Europa League davvero positiva.