Lookman, ora Marotta è in difficoltà: il pungo di ferro non funziona e lo scenario è ben chiaro

Il mistero attorno ad Ademola Lookman è sempre più fitto: adesso però l’Inter rischia davvero grosso, l’Atalanta ha il coltello dalla parte del manico

Cosa spinge un calciatore nel pieno della sua carriera a svuotare l’armadietto e sparire dagli allenamenti? Quando si tratta di Ademola Lookman, la risposta sembra intrecciarsi con ambizione, nervi tesi e una grande occasione all’orizzonte. Il fantasista nigeriano avrebbe chiesto ufficialmente la cessione all’Atalanta dopo settimane di malumori.

Non si presenta a Zingonia da giorni, e i segnali sono fin troppo chiari: è in atto un braccio di ferro. Il motivo? Lookman avrebbe già un accordo verbale con l’Inter, ma la situazione rischia di prendere una piega decisamente diversa da quanto immaginato all’inizio.

L’Atalanta chiede 50 milioni e guarda all’estero: Inter in difficoltà

A Bergamo le idee sono chiare: chi vuole Ademola Lookman deve sedersi con almeno 50 milioni di euro sul tavolo. Una cifra che, per ora, né l’Inter né altri club italiani sembrano disposti a mettere. L’ultima offerta nerazzurra si sarebbe fermata intorno ai 40 milioni, ma è stata respinta senza troppe esitazioni.

E qui si apre uno scenario interessante: la dirigenza atalantina preferirebbe non rinforzare una diretta concorrente in Serie A, e questo spinge inevitabilmente verso una cessione all’estero. Non è solo una questione economica: l’Atalanta è consapevole del valore di Lookman, reduce da una stagione scintillante. Lasciarlo andare all’estero significa limitare i rimpianti in patria — e magari, monetizzare ancora meglio.

L’Arsenal piomba sul nigeriano: l’offerta è pronta

Ed è qui che entra in gioco l’Arsenal. Mikel Arteta segue Lookman da tempo, ma ora che le urgenze offensive si fanno pressanti, il club londinese sembra pronto a fare sul serio. Secondo quanto riportato da The Sun, i Gunners sarebbero già in contatto con l’entourage del giocatore e avrebbero preparato una proposta che si avvicina ai 50 milioni richiesti.

Il profilo piace per diverse ragioni: esplosività, duttilità tattica e quella capacità di accendere una partita con una singola giocata. Inoltre, l’età (27 anni) e l’esperienza europea fanno di Lookman un’alternativa concreta ai nomi circolati finora, come Eberechi Eze del Crystal Palace.

Resta da capire se l’Arsenal deciderà di affondare il colpo nelle prossime ore o se aspetterà che l’Atalanta ammorbidisca la sua posizione. Ma una cosa è certa: con un giocatore ormai fuori dal progetto e in piena rottura, il tempo gioca a favore di chi tratta con pazienza.

A questo punto la domanda è legittima: Lookman sarà davvero il prossimo colpo del mercato Gunners o finirà in un altro grande club europeo? La sua voglia di cambiare aria è palese, così come il valore che può offrire a una squadra che punta in alto. E se l’Arsenal saprà muoversi al momento giusto, potrebbe trovarsi tra le mani molto più di un semplice esterno offensivo: un game changer.