Come sta Lukaku dopo l’infortunio: il precedente che fa tremare Conte

Romelu Lukaku è finito ko alla mezz’ora di Napoli-Olympiakos: le condizioni del belga ed il precedente che fa tremare Conte

Al 31′ di gioco del primo tempo di Napoli-Olympiakos il respiro dei tifosi del Napoli si sarà fermato. Ultima amichevole a chiudere il ritiro di Castel di Sangro ma tutto sembra fuorché una gara amichevole. I greci sono fin troppo combattivi tanto da inscenare le proteste e l’invasione di campo di Antonio Conte sul finire del primo tempo.

Alla mezz’ora, però, il fatto chiave. Lukaku recupera palla e poi prova la conclusione in porta. In quel momento si accascia a terra toccandosi il polpaccio. Intervengono immediatamente i sanitari del Napoli ma il belga deve uscire dal campo, sostituito da Lorenzo Lucca.

Come sta Lukaku? La domanda che si stanno ponendo ora tutti i tifosi azzurri. Si tiene il fiato sospeso in casa azzurra, anche perché il numero 9 è una delle stelle dei partenopei. La prima diagnosi parla di un risentimento al quadricipite della coscia sinistra ma, ovviamente, il tutto dovrà essere confermato o meno dagli esami di rito.

Lukaku, le sue condizioni: gli azzurri tornano sul mercato?

Va da sé come Antonio Conte sia preoccupato e non poco. Punta molto – se non tutto – sul centravanti belga e perderlo nell’ultima amichevole stagionale non può che renderlo contrariato. I carichi di lavoro sono stati pesanti e la “garra” della formazione greca potrebbe aver inciso sulle fibre muscolari dei calciatori azzurri.

Il timore, però, è che anche altri calciatori, in vista anche dell’esordio in campionato contro il Sassuolo, possano finire ko. Insomma, sarebbe una beffa clamorosa perdere altri protagonisti nel momento clou, quando c’è da prepararsi solo al meglio in vista del debutto ufficiale in stagione.

Come se non bastasse, c’è un precedente che non fa dormire sonni tranquilli a Conte e riguarda proprio Lukaku. Un infortunio al polpaccio che inizialmente sembrava di poco conto lo tenne fuori per ben tre mesi quando militava nell’Inter. Di certo il Napoli non può permettersi uno stop così ampio per il suo centravanti.

E così non è escluso che possa tornare sul mercato per acquistare un’altra punta o, comunque, un altro calciatore offensivo. Gli azzurri hanno acquistato Lorenzo Lucca dall’Udinese ed il centravanti, subentrato proprio a Lukaku infortunato, ha segnato il momentaneo 2-0 dimostrando di essere efficace.

Ciò nonostante, nella conferenza stampa di ieri Conte ha espressamente sottolineato come Lucca debba ancora crescere, seguendo proprio Lukaku. Cosa accadrà ora? L’esito degli esami a cui si sottoporrà il belga saranno fondamentali: potranno cambiare le sorti del mercato azzurro nelle ultime due settimane.