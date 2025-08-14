Inter, niente Leoni e De Winter: scelto il nome del rinforzo per la difesa: affare in Premier

I nerazzurri hanno visto sfumare le ipotesi dei due difensori che firmeranno per Liverpool e Milan, da qui l’idea per un nuovo rinforzo direttamente dal campionato inglese

I tifosi dell’Inter non stanno vivendo giorni facili in questa fase cruciale di calciomercato. La società nerazzurra si è mostrata interessata a profili come quello di Giovanni Leoni e Koni De Winter, ma entrambi gli affari non sono mai entrati realmente nel vivo. Il difensore del Parma è stato solamente sondato, ma davanti alla richiesta dei ducali, da oltre 30 milioni, il club milanese si è fermato.

L’interessamento per il belga del Genoa, invece, ha fatto più parte dei rumors, che di un vero e proprio affare tangibile. A conti fatti, nessuno dei due calciatori indosserà la maglia nerazzurra il prossimo anno. De Vrij e Acerbi, però, non potranno reggere da soli ancora un’intera stagione e servirà un rinforzo. Un inseguimento, quasi pari a quello nei confronti di Lookman, che resta un obiettivo.

Inter, ipotesi Chalobah: le condizioni del possibile affare

La recente amichevole con il Monza, terminata 2-2 ai tempi regolamentari, ha messo in evidenza delle lacune difensive che andranno colmate. Chivu non potrà affrontare tutti gli impegni dell’Inter, con un reparto non rinforzato ed ecco che emergerebbe il nome di Trevoh Chalobah, secondo i colleghi del Corriere dello Sport.

Il difensore inglese ha compiuto da poco 26 anni ed è assolutamente pronto per una titolarità fissa in un top club. Lo scorso anno prestato al Crystal Palace, è tornato al Chelsea a gennaio, ampiamente in tempo per vincere il Mondiale per Club. La rosa dei Blues è però molto ampia e anche per questo non si esclude una possibile uscita.

Il suo valore di mercato è di circa 25 milioni di euro, ma la trattativa con l’Inter non è ancora ufficialmente iniziata. L’ipotesi di un prestito oneroso, con un eventuale riscatto nella prossima stagione, potrebbe risultare il tipo di operazione più vantaggiosa per l’Inter, ma bisognerà valutare l’apertura o meno del Chelsea.

Un semplice rumor o qualcosa in più? Solo le prossime settimane lo chiariranno, ma il tempo scorre dato che l’apertura del campionato è vicina. L’esordio contro il Torino è distante solo 11 giorni, necessari per capire le prossime mosse di mercato da attuare, per non rimanere troppo indietro rispetto alle altre candidate al titolo.