Napoli, Juanlu non si sblocca: il piano B è pronto per essere innescato, occhi sul nazionale

I partenopei proseguono ad oltranza la trattativa per Juanlu Sanchez ma nel frattempo virata sul piano B: un Nazionale nel mirino

“Rompere le scatole a Juve, Milan ed Inter“. Così ieri Antonio Conte nella conferenza stampa di fine ritiro in quel di Castel di Sangro. Dopo quasi un mese di allenamenti duri ed intensi ed una sessione di calciomercato scoppiettante, getta acqua sul fuoco il tecnico. Non parla di squadra favorita, bensì pone l’accento sui nuovi che dovranno inserirsi.

D’altronde l’allenatore salentino conosce bene ormai la piazza napoletana: è in grado di accendersi come una diavolina che, soprattutto nel giorno di Ferragosto, sarà una delle protagoniste principali tra pranzi e cene. Il Napoli, però, ha cambiato pelle ed è sicuramente più attrezzato rispetto ad un anno fa.

“Amma faticà cchiù assaje” il motto di Conte quest’anno che ben esprime la volontà degli azzurri. Per quanto riguarda il mercato, sei gli acquisti già realizzati, Gutierrez in dirittura d’arrivo (mancano visite mediche e firme) ma non basta ancora. La mezza rivoluzione estiva deve proseguire ancora con almeno altri tre elementi.

Un vice Di Lorenzo, un centrocampista ed un esterno alto sono priorità assolute, considerato come al momento siano posizioni vacanti per quanto riguarda le alternative. Ed il vice Di Lorenzo quasi non fa dormire sonni tranquilli la dirigenza.

Napoli, parla spagnolo l’alternativa a Juanlu: gioca in un “club amico”

Da settimane ormai va avanti il braccio di ferro con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Il terzino spagnolo ha già accettato la piazza partenopea e soprattutto vuole solo gli azzurri, tanto da aver rifiutato i Wolves. Il problema sta nel punto d’incontro tra i club sulla trattativa.

Nonostante gli andalusi siano in difficoltà economica e costretti a cedere, non si schiodano dai 20 milioni chiesti più 20% sulla futura rivendita. Il Napoli è invece fermo a 17 ed al momento non sembra avere alcuna intenzione di rilanciare. Gli azzurri proveranno nei prossimi giorni a rinfrescare i dialoghi nella speranza di chiudere l’affare ma non si andrà oltre questo fine settimana.

Ecco perché la dirigenza azzurra sta già vagliando le alternative in caso dovesse arrivare la fumata nera definitiva. E lo sguardo è rivolto nuovamente al Girona, club dal quale il Napoli preleverà Gutierrez. Il nome nuovo – ma in realtà è da tempo seguito dagli scout azzurri – è quello di Arnau Martinez.

Classe 2003, ha disputato da titolare la scorsa stagione (32 presenze con due gol ed altrettanti assist) ed è un profilo molto interessante. Piede destro, il suo ruolo naturale è quello di terzino ma all’occorrenza può giocare anche centrale oppure laterale alto. Un calciatore peraltro nel giro della Nazionale spagnola dopo aver giocato sia nell’Under 19 che nell’Under 21.

Vincolato ai catalani da un contratto fino al giugno del 2027, ha una valutazione che oscilla tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Un prezzo abbordabile per le casse del Napoli, addirittura inferiore a quello di Juanlu Sanchez. Primi sondaggi con il Girona sono stati già effettuati nell’affare Gutierrez e la trattativa potrebbe decollare definitivamente prossima settimana.