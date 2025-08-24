Fantacalcio, 3 indicazioni dagli anticipi della 1a giornata: possono svoltarvi le aste

Dopo gli anticipi della prima giornata di Serie A, abbiamo voluto annotare 3 indicazioni evidenti e utilissime per il Fantacalcio: andranno sfruttate all’asta

La Serie A è finalmente tornata e con lei anche il Fantacalcio. Uno dei giochi più amati degli italiani, che accompagnerà i prossimi mesi di milioni di appassionati. Non tutti hanno ancora fatto l’asta, in tanti infatti aspetteranno la fine del calciomercato e la sosta per della Nazionale per ritrovarsi e creare la propria rosa.

C’è chi, invece, ha già avuto occasione di incontrarsi per giocare sin dal primissimo turno di campionato. Le prossime due giornate saranno dunque fondamentali per entrambi i tipi di fantallenatori: i primi avranno le giuste indicazioni per la prima asta, i secondi per provare a rimediare a qualche errore o rivedere certe situazioni in vista di un’eventuale riparazione.

Fantacalcio, 3 indizi dopo gli anticipi: cosa abbiamo capito

Sono bastate 4 partite per avere già alcune indicazioni. Certo, non tutte sono definitive, anzi, con il mercato ancora aperto e con 37 giornate da disputare (più altri 6 match di questo turno), le cose potranno cambiare da un momento all’altro. Qualche dettaglio importante, però, rappresenta già un indizio molto utile in vista delle prossime aste.

Partiamo con il dato più evidente di tutti: la conferma di Scott McTominay. Qualcuno, prima di questa giornata si era preoccupato che con l’arrivo di De Bruyne avrebbe segnato meno gol. Nulla di più falso a quanto pare. Lo scozzese ha subito realizzato la prima rete in campionato e ha anche centrato una traversa.

Occhi aperti per chi farà l’asta solo dopo il 1° settembre. Quanti gol pensavate facesse McTominay a fine stagione? Qualsiasi sia la cifra, ricordatevi che 1 è già stato realizzato e quindi l’avete perso. Nelle aste, per le spese da effettuare, è un calcolo da non dimenticare mai.

Il secondo focus è dedicato alla porta del Milan. Nelle prime aste, Mike Maignan è stato il primo o il secondo portiere più pagato. La difesa di Allegri è nota per subire pochi gol, ma la partenza shock contro la Cremonese ha dato una dimostrazione ben diversa. Un’arma a doppio taglio in questo senso: da una parte Maignan ora potrebbe essere pagato meno nelle aste, dall’altra andrà capito quanto questo Milan continuerà a subire così tanto o se, al contrario, ritroverà solidità.

Il portiere francese diventa quindi meno appetibile? No, resta un top, ma con le dovute proporzioni di prezzo da tenere in considerazione. Se dovesse andare a prezzo di saldo, perché svalutato dopo la prestazione dei rossoneri di ieri, approfittatene di corsa.

L’ultima considerazione la facciamo su Ivan Ferguson e Manu Koné. La Roma di Gasperini ha vinto e due segnali sono stati evidenti, oltre al solito gol dell’esterno: la titolarità del centravanti irlandese e la pericolosità del centrocampista francese. Partiamo dal primo, che ha scavalcato Dovbyk nelle gerarchie e si presenta come attaccante titolare dei giallorossi del Gasp, ora nelle aste il prezzo si alzerà, ma siamo quasi sicuri possa fare molto bene.

Su Koné, per chi non ha ancora fatto l’asta, va acceso un cero per il gol divorato contro il Bologna. Avesse segnato, il suo prezzo sarebbe schizzato alle stelle, mentre così si potrebbe alzare di poco. Giocatore totale, che con Gasperini potrebbe trovare la via del gol più spesso, diventando ancora più decisivo di quanto sia stato Ederson negli anni recenti all’Atalanta. Al Fantacalcio ci piace molto.