Chiesa, addio Liverpool: niente Serie A, altra big di Premier per lui

Federico Chiesa può lasciare il Liverpool negli ultimi giorni di mercato: il nuovo club dell’esterno non sarà però in Serie A

Sembrava una storia destinata a ripartire, ma potrebbe invece chiudersi prima del previsto. Federico Chiesa, dopo una stagione complicata al Liverpool, ha iniziato il nuovo campionato con un lampo: gol decisivo nella vittoria per 4-2 contro il Bournemouth, un sinistro al volo che ha fatto esplodere Anfield. Un segnale? Forse.

Ma il minutaggio concesso da Arne Slot nelle prime uscite ufficiali non lascia molto spazio all’ottimismo. L’allenatore olandese sembra ancora poco convinto dell’ex Juve, che anche contro il Tottenham è partito dalla panchina. E ora, a pochi giorni dalla fine del mercato, lo scenario si complica.

Chiesa tentato dalla Serie A: tante big italiane alla finestra

Durante l’estate, la posizione di Chiesa è stata chiara: se ci fosse stata un’opportunità concreta per tornare in Italia, l’avrebbe presa seriamente in considerazione. Le richieste erano semplici: un progetto ambizioso e la garanzia di giocare con continuità.

Sulle sue tracce si sono mosse diverse squadre di Serie A, a partire da Napoli e Milan, che avevano mostrato più di un semplice interesse. Ma anche Roma e Inter avevano sondato il terreno, chiedendo informazioni ai suoi agenti. Nessuna, però, è riuscita a presentare un’offerta capace di convincere il Liverpool, che valutava il cartellino dell’esterno italiano intorno ai 40 milioni di euro.

Chiesa, dal canto suo, non ha mai forzato la mano. Lontano dai riflettori, ha lasciato che fosse il campo a parlare, sperando in una nuova centralità nel progetto tecnico. Ma la gestione di Slot sembra indicare tutt’altro. L’ex viola continua ad alternare panchine a spezzoni, in un contesto dove le gerarchie sembrano già ben definite. E se non cambierà qualcosa nei prossimi giorni, il suo futuro potrebbe presto colorarsi di altre tinte inglesi.

Newcastle in pole: Chiesa verso un clamoroso scambio in Premier

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il Liverpool starebbe valutando una mossa strategica: inserire Chiesa in un’operazione con il Newcastle United per arrivare ad Alexander Isak. L’attaccante svedese è da tempo un obiettivo dichiarato dei Reds, ma la valutazione da parte dei Magpies – ben 170 milioni di euro – ha finora bloccato ogni trattativa.

Ecco allora l’idea: provare a inserire Chiesa per abbassare le pretese economiche. L’operazione è ancora ai primi contatti, ma la direzione sembra chiara. Il Newcastle, che ha appena chiuso per Anthony Elanga, non avrebbe chiuso del tutto la porta, anche se da più parti filtra una certa freddezza.

Sullo sfondo resta la volontà del giocatore: Chiesa non spingerà per la cessione, ma neppure chiuderà le porte a un nuovo capitolo, soprattutto se avrà la garanzia di sentirsi al centro del progetto. E, paradossalmente, potrebbe trovarla più facilmente lontano da Liverpool.

In fondo, parliamo di un calciatore che a soli 27 anni ha già attraversato diversi alti e bassi: dall’Europeo vinto con l’Italia alla rottura del crociato, passando per un’annata inglese vissuta tra entusiasmi e silenzi. La sensazione è che, qualunque sarà la sua prossima destinazione, Chiesa abbia ancora tanto da dire.

E la Premier League, con ritmi e spazi più adatti alle sue qualità, potrebbe davvero essere il teatro giusto per rilanciarsi. Forse non nel club che aveva immaginato, ma in uno che potrebbe riservargli nuove opportunità.