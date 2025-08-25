Como, Fabregas spera: il City di Guardiola può “salvare” Nico Paz

Il Como sogna in grande ma rischia di perdere il suo gioiello più prezioso. L’intreccio con la Premier e un possibile aiuto del City creano un finale di mercato carico di tensione

Sarà un finale di mercato molto movimentato per il Como, una delle squadre che ha speso di più in tutto il continente. Una campagna di rafforzamento semplicemente faraonica, che ha equiparato i biancoblu lombardi alle squadre in lotta per l’Europa.

I ragazzi di Fabregas quest’anno saranno la mina vagante del campionato, la squadra capace di cambiare la geografia della Serie A, rischiando addirittura di strappare un posto nell’Europa che conta. E sullo sfondo resta il sogno Messi che proprio il talento ispano-argentino ha contribuito ad alimentare nei giorni scorsi.

Per farlo, però, è indispensabile che resti quello che è ormai a tutti gli effetti il leader tecnico della squadra: Nico Paz. Il fantasista argentino è stato trattenuto a fatica dal Real Madrid e oggi rappresenta l’uomo più talentuoso del Como.

Lo spagnolo-argentino è il vero insostituibile della squadra, quello che può fare la differenza. E quanto Paz possa essere importante lo ha dimostrato già all’esordio in campionato contro la Lazio, dove ha letteralmente dato spettacolo.

Il problema è che Nico è in bilico già da settimane. La Premier ha acceso i fari su di lui e le offerte non mancano. In particolare il Tottenham, scatenato sul mercato, ha continuato a rilanciare dopo ogni rifiuto, arrivando fino a 60 milioni di euro. Una cifra che, anche per una proprietà ricca come quella del Como, diventa difficile da rifiutare.

E a complicare le cose c’è pure la possibile volontà del ragazzo, che di fronte a certe lusinghe potrebbe anche chiedere di andare via.

Il Tottenham fra Nico Paz e Savinho: Fabregas spera di trattenere il suo talento

Fabregas si trova così in una situazione paradossale: vorrebbe blindarlo, ma deve fare i conti con un Tottenham pronto a tutto pur di strapparglielo. Eppure, una speranza c’è. Ed è legata a un incrocio di mercato che ha come protagonista il Manchester City.

Gli Spurs, infatti, hanno messo nel mirino anche Savinho, il brasiliano rivelazione due anni fa nel Girona che lo scorso anno è passato al City ma senza risultare mai davvero decisivo.

Per lui è arrivata una proposta da 70 milioni di euro, che Guardiola e i suoi stanno seriamente valutando. Se il City aprisse alla cessione, sarebbe difficile per il Tottenham spendere contemporaneamente anche 60 milioni per Nico Paz, che ad inizio estate è stato seguito con attenzione anche dall’Inter. Una trattativa, naturalmente, escluderebbe l’altra.

Ed è qui che Fabregas intravede la chance: il “sì” del City per Savinho diventerebbe, di fatto, un “no” per l’assalto a Nico Paz. Un paradosso curioso, quasi ironico: Pep Guardiola, senza muovere un dito direttamente, finirebbe per essere il miglior alleato del suo ex allievo.

Il Como resta così appeso a un equilibrio fragile, con un destino che non dipende solo da sé stesso. Ma se questo domino dovesse davvero compiersi, Nico Paz resterebbe un’altra stagione sul Lago. Stavolta da assoluto protagonista dell’intero campionato, con la possibilità di trasformare la favola in realtà, portando il Como a un traguardo europeo che avrebbe del clamoroso.