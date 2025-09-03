Kolo Muani alla Juventus ed il mancato trasferimento: la verità dietro la trattativa saltata

Kolo Muani ed il mancato trasferimento alla Juventus: il Paris Saint Germain senza freni, ecco il retroscena clamoroso

Alta tensione tra Parigi e Torino, con la trattativa che ha tenuto banco per tutta l’estate e che alla fine ha visto sfumare il trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus. L’attaccante francese, dopo una lunga attesa, è approdato al Tottenham in prestito, lasciando dietro di sé una scia di polemiche e malumori.

Ma cosa è successo davvero durante le trattative tra il PSG e i bianconeri? E perché il Paris Saint-Germain sembra aver preso malissimo la piega che ha preso l’affare?

L’offerta della Juventus ed il mancato accordo: cos’è successo

Era tutto pronto per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus, con un prestito con obbligo di riscatto che sembrava essere l’accordo perfetto per entrambe le parti. Il giocatore aveva già trovato l’intesa con la Juve e si era fatto sentire più volte con il nuovo allenatore bianconero, Tudor.

La sua volontà di tornare a Torino, dove avrebbe potuto dare il meglio di sé, sembrava chiara, eppure l’affare non è mai decollato. Perché? Secondo quanto riportato da L’Equipe, la Juventus avrebbe cambiato le carte in tavola all’ultimo momento. Inizialmente, l’accordo prevedeva una cifra che si aggirava intorno ai 60 milioni di euro tra prestito e riscatto.

Tuttavia, il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, avrebbe deciso di modificare l’offerta, proponendo un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro, con altri 10 milioni di bonus legati alla qualificazione in Champions League. Questa mossa ha spiazzato il Paris Saint-Germain, che non si aspettava una revisione così netta delle condizioni iniziali.

Il cambiamento dell’offerta è stato un duro colpo per il PSG, che si era preparato a vendere Kolo Muani a un prezzo decisamente più alto. Ma, a sorpresa, la Juventus ha deciso di virare su un altro obiettivo: Lois Openda, attaccante belga del Lipsia. Mentre i bianconeri chiudevano per Openda, l’affare con Kolo Muani si è definitivamente arenato.

La reazione del PSG: un’amarezza palpabile

La reazione del Paris Saint-Germain non si è fatta attendere. Secondo le fonti francesi, il club parigino è rimasto infuriato con la Juventus per aver cambiato l’offerta all’ultimo minuto, alimentando una tensione che ha segnato profondamente la trattativa. In particolare, i dirigenti del PSG hanno accusato Damien Comolli di non aver rispettato i patti e di aver tradito la fiducia che era stata riposta nella Juve.

L’Equipe riporta che il direttore generale della Juventus si sarebbe guadagnato una brutta fama a Parigi, dove la sua mossa non è stata affatto apprezzata.

Il PSG non ha preso affatto bene il fatto che l’affare, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, fosse saltato a causa di un cambiamento improvviso delle condizioni. Questo malumore ha solo alimentato la frustrazione, dato che Kolo Muani, che aveva già trovato l’accordo con la Juve, alla fine è stato costretto a cercare una nuova destinazione.

Nel frattempo, il mercato ha continuato a correre, e la situazione di Kolo Muani si è risolta in modo inaspettato. Alla fine, l’attaccante francese ha trovato la sua nuova squadra nel Tottenham, che ha preso il giocatore in prestito secco, senza l’opzione di acquisto. Una mossa che il PSG ha certamente preferito rispetto alla formula scelta dalla Juventus, ma che ha dato pochi margini per trattare: l’affare doveva chiudersi rapidamente.

Kolo Muani, rimpianto o meno?

Quella di Kolo Muani alla Juventus è solo una delle tante trattative che hanno animato l’ultima finestra di mercato. La Juventus, tra tentativi e cambiamenti dell’ultimo minuto, ha messo a segno una serie di operazioni che alla fine hanno definito il proprio roster per la stagione, ma senza riuscire a portare a Torino l’attaccante francese.

Intanto, il PSG si è dovuto rassegnare a cedere il proprio giocatore, ma non senza un certo malumore. Rimane il dubbio su cosa sarebbe potuto succedere se la Juventus avesse mantenuto le promesse iniziali. Kolo Muani avrebbe potuto rivelarsi un colpo perfetto per i bianconeri, ma alla fine il destino ha voluto che l’attaccante si trasferisse in Inghilterra, lasciando dietro di sé una trattativa che ha lasciato più di una scia di incomprensioni.

Il mercato è strano, e spesso le trattative saltano per ragioni che sfuggono alla logica. Ciò che è certo è che Kolo Muani alla Juventus non si farà, almeno per questa stagione, e l’affare si è trasformato in una delle storie più discusse del mercato estivo. Come sempre, però, il calcio è fatto di sorprese, e solo il tempo dirà se questa decisione cambierà qualcosa nelle stagioni future.