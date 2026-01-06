Sassuolo-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Martedì sera, luci fredde a Reggio Emilia e il brusio che sale dai distinti: Sassuolo-Juventus al Mapei Stadium ha l’aria delle partite che fanno classifica e morale. Non è solo un anticipo: è un test di identità, dove il dettaglio sposta il risultato.

Sassuolo e Juventus: obiettivi e urgenze

Sassuolo e Juventus tornano in campo in Serie A con obiettivi diversi ma urgenze simili. I bianconeri vogliono rimettere in moto la corsa al quarto posto, i neroverdi cercano una vittoria che dia ossigeno e fiducia. Il teatro è il Mapei Stadium di Reggio Emilia, capienza 21.584 posti, impianto che negli ultimi anni ha regalato partite vivide: il 23 settembre 2023 finì 4-2 per il Sassuolo, al ritorno di gennaio 2024 fu 3-0 Juve. Due fotogrammi che spiegano perché questo incrocio sfugga ai pronostici facili.

Orario, TV e streaming

Calcio d’inizio alle 20:45. Diretta su DAZN; per gli abbonati con Zona DAZN attiva su Sky, visione anche sul canale 214. Partita disponibile in streaming sull’app di DAZN (smart TV, mobile, browser). Programmazioni e palinsesti possono variare: un controllo vicino al fischio d’inizio è sempre buona pratica.

La sfida sul campo

La sensazione è che la sfida si giochi prima nelle teste che nelle gambe. Il Sassuolo ama aprire il campo con Laurienté e attaccare la profondità con Pinamonti, mentre la Juventus — quando sceglie ritmo e verticalità — trova linee utili tra le mezzali avversarie. Il punto, però, arriva dopo metà gara: qui, più che altrove, il duello sulle corsie può diventare la chiave. Laurienté contro Cambiaso ha già acceso le ultime edizioni; la marcatura di Bremer su Pinamonti pesa quanto una mezz’ora di possesso; tra le linee, Yildiz può costringere la mediana neroverde a uscire dalla comfort zone.

Probabili formazioni

Le seguenti sono le probabili formazioni circolate nelle ultime ore. Alcuni nomi indicati appaiono come ipotesi di mercato e non risultano ufficializzati in rosa al momento della stesura: trattatele come indicazioni e non come dati certi.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doug; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Zhegrova, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Aggiustamenti e strategie

Qui si innestano gli aggiustamenti. Se il Sassuolo salirà con i terzini, la Juve potrà cercare la palla alle spalle del mediano, dove McKennie taglia con tempi aggressivi. Se invece i bianconeri porteranno pressione alta, i neroverdi proveranno a uscire sul lato forte di Thorstvedt. Occhio anche ai piazzati: Bremer è un fattore aereo, Pinamonti conosce bene il “primo palo” sul cross teso. Un dato verificabile che aiuta a leggere la gara: Pinamonti ha chiuso l’ultima stagione in doppia cifra (11 reti), e quando segna per primo, il Sassuolo porta a casa punti con frequenza più alta della media stagionale.

Per chi guarda da casa

Per chi guarda da casa, un invito pratico: connettività stabile e app aggiornata riducono ritardi e buffering in diretta; su Sky con Zona DAZN serve anche il login DAZN attivo oltre all’abbonamento satellitare.

L’emotività del Mapei

Poi c’è l’emotività del Mapei. A volte la partita cambia su un controllo sbagliato o su una transizione non letta. È lì che il calcio torna umano. Quale dettaglio, stasera, vi farà alzare d’istinto dal divano: un recupero di Bremer a campo aperto, o un dribbling di Laurienté che taglia la notte in diagonale?