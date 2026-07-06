Fiorentina, colpo a sorpresa: Dragusin per rilanciare le ambizioni viola

La Fiorentina ha trovato un accordo di massima per l’arrivo di Dragusin a Firenze. Il difensore del Tottenham sarebbe un colpo davvero ambizioso.

Dopo una stagione complicata la Fiorentina vuole rilanciarsi e tornare protagonista, a partire dalla stagione estiva di calciomercato. I gigliati vogliono tornare competitivi, e proprio in quest’ottica nelle ultime ore hanno accelerato per un colpo ambizioso.

Dopo l’arrivo di Viery, il la dirigenza viola ha praticamente chiuso, salvo clamorosi colpi di scena, un altro colpo di primo piano in difesa. Si tratta di Radu Dragusin, difensore classe 2002 del Tottenham. Il giocatore non è certo nuovo al nostro campionato. Il ds della Fiorentina Paratici lo conosce sin dai tempi della Juventus, è stata la formazione under 23 bianconera infatti a lanciarlo al grande calcio. Fu lo stesso Paratici poi, dopo la fortunata esperienza al Genoa, a volerlo anche al Tottenham, e a riportarlo in Italia adesso dopo due anni in maglia viola. Il centrale rumeno è un grande colpo per la Fiorentina, che mostra tutte le ambizioni del club viola.

Dragusin, le cifre dell’affare tra Fiorentina e Tottenham

Come rivelato da Sky Sport, la Fiorentina e il Tottenham avrebbero trovato un accordo sulla base di 1 milione e mezzo di prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato tra un anno a 17 milioni e mezzo al raggiungimento di determinate condizioni.

Un affare, insomma, se venisse confermato non di poco conto per la Fiorentina che si porta a casa quello che sino a non troppo tempo fa era uno dei difensori più promettenti del campionato italiano. Dragusin a 24 anni ha l’opportunità du trovare maggiore spazio e dare nuova linfa alla sua carriera. L’operazione si candiderebbe già ad essere una delle più interessanti di questa sessione estiva di mercato.