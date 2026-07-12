Mondiali: Il Coro ‘Chi Non Salta è Inglese’ Diventa Virale in Argentina Dopo la Vittoria sulla Svizzera

Notte di clacson e coriandoli digitali a Buenos Aires: dopo la vittoria sulla Svizzera, un ritornello semplice scavalca le strade, entra nei telefoni e accende l’attesa per la semifinale con l’Inghilterra. Lo senti salire dai marciapiedi, poi rimbalzare sullo schermo. E ti sembra di essere lì, a saltare anche tu.

La celebrazione in città e sui social

Le immagini arrivano a ondate. Auto in coda, bandiere fuori dai finestrini. Batteristi improvvisati sui bidoni. Ragazzi e famiglie che saltano in cerchio. La cornice è quella di una città che celebra. La scintilla, però, non resta in strada. Passa subito sui social. E lì si amplifica.

Il coro diventa un meme transfrontaliero

In molti video si vede la stessa scena. La folla batte le mani. Il coro inizia piano. Qualcuno alza il volume dallo speaker portatile. E a metà del ritornello le voci si fanno una sola voce. Fino al salto.

Qui entra l’elemento inatteso. In mezzo alle clip in spagnolo spunta una versione in italiano. Scandita, chiara, contagiosa: “Chi non salta è inglese”. Alcuni montaggi la usano come audio principale. Altri la sovrappongono a riprese girate all’Obelisco. L’origine esatta del file in italiano non è confermata. I contatori delle piattaforme variano e non sono verificabili in modo indipendente. Ma il fenomeno è evidente: il coro diventa un meme transfrontaliero. E in Argentina prende quota proprio nel giorno in cui la squadra guarda alla semifinale con l’Inghilterra.

Un coro, due lingue, la stessa scossa

Il format è antico e semplice. La curva sceglie un “bersaglio simbolico”, accelera il battito, invita a saltare. In Italia quel ritornello circola dagli anni Novanta in molte curve. In Argentina esiste la variante “el que no salta es un inglés”, cantata da decenni. Le due versioni oggi si incrociano. Per retaggi condivisi. Per la grande comunità italo-argentina. E per la velocità con cui il calcio viaggia in rete. Su TikTok, Reels e X girano clip da Buenos Aires, Rosario e Córdoba. In alcune si legge la traduzione in sovrimpressione. In altre la scelta è identitaria: audio in italiano, scritte in spagnolo, bandiera celeste e bianca in primo piano. Non esiste una statistica ufficiale sulla “viralità” del brano. Ma la circolazione è ampia e visibile.

Perché proprio l’Inghilterra

La risposta è nella storia. Argentina e Inghilterra non sono un avversario qualunque l’una per l’altra. Il peso arriva dagli anni Ottanta. Dalle partite epiche. Dalla mano e dal genio di Maradona nel 1986. E, più indietro, da una rivalità che travalica il campo. Nelle settimane dei Mondiali, questi strati riaffiorano. Il calcio li sublima in rituale. Un salto, un ritornello, un “noi” che mette ordine nell’ansia dell’attesa. In Argentina lo capisci dai dettagli: il barista che abbassa le luci quando parte il coro; la nonna che sorride e canticchia senza saltare; i bambini che chiedono il perché, e poi provano a saltare più in alto.

Un coro che diventa ponte e gioco

C’è anche una curiosità culturale. Sentire in Argentina un canto da stadio in italiano non suona alieno. Molte famiglie hanno cognomi italiani. Molti quartieri hanno ancora un ritmo misto. Un coro così diventa ponte e gioco. Ti fa ridere, ti carica, ti spinge a condividere. È un grido semplice, senza paroloni. Ed è proprio per questo che funziona.

Ora la palla torna al campo. Fino ad allora, il video corre. Il telefono vibra. E una frase, otto sillabe appena, continua a chiedere complicità: “Chi non salta è inglese”. Tu da che parte stai? Ai piedi rimane un piccolo rimbalzo, come quando la musica finisce ma il battito non smette di bussare.