Zaniolo al bivio, il futuro tra Udinese e voci di mercato

Nicolò Zaniolo ad un importante bivio sul suo futuro: il futuro del centrocampista tra l’Udinese e le voci di mercato

Sembrava che Nicolò Zaniolo ad Udine avesse trovato finalmente la piazza ideale per fare esplodere finalmente il proprio talento senza quei “ma e “se” che avevano fino a quel momento contraddistinto la sua carriera. 5 gol, 6 assist, 2271′ minuti giocati nell’ultima stagione (segno di una continuità fisica troppo spesso venuta a mancare nel corso degli anni condizionati da pesanti infortuni). L’ufficialità del proseguo dell’avventura friulana del talento sembrava solo questione di tempo. Negli ultimi giorni, però, le cose si sarebbero complicate.

Zaniolo e l’Udinese sembravano aver raggiunto un accordo di massima per l’adeguamento del contratto del calciatore, che avrebbe dovuto firmare fino al 2029 per circa 1 milione e 8 a stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, sarebbero subentrate alcune questioni che hanno rallentato la finalizzazione dell’operazione. Una situazione che avrebbe irritato Zaniolo, che per questo motivo avrebbe deciso di presentare un certificato medico e non presentarsi agli allenamenti dei friulani.

Quale futuro per Zaniolo?

Saranno dunque giorni decisivi per capire quale sarà il destino del giocatore. Solo un mese fa il suo futuro sembrava chiaro, con l’Udinese che aveva deciso di pagare al Galatasaray il riscatto da 10 milioni per acquistare il suo cartellino in via definitiva. Adesso, resterà da capire se dopo le tensioni di questi giorni ci saranno i margini per arrivare al rinnovo e continuare insieme, oppure se per Zaniolo si aprirà lo scenario di una cessione.

Nel corso degli anni il giocatore ha attirato le mire di diversi club del nostro campionato. Juventus e Milan, in particolare, sono più volte state accostate al giocatore e potrebbero decidere di lanciare l’assalto all’ex calciatore di Inter e Roma. Quel che è certo è che Zaniolo sembra essere arrivato ad un bivio fondamentale della sua carriera.