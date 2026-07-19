Celik Lascia il Passato alla Roma: ‘Felice di Essere alla Juve e Pronto a Dare Tutto’. Elogia Spalletti e Rivela Retroscena su Yildiz

Un sorriso pulito, una frase semplice, lo sguardo dritto alla telecamera: Zeki Çelik taglia con cura il filo del passato e si presenta alla Juventus con l’aria di chi ha già scelto la strada, senza voltarsi.

La prima intervista da giocatore della Juventus ha il tono delle cose chiare. Il terzino turco non cerca giri di parole. Dice che è felice. Dice che è pronto a dare tutto. E si capisce che non è un pro forma. Alla Continassa il ritmo è alto, l’aria è densa di obiettivi veri. Vedi il campo, vedi i sorrisi corti, vedi la fame.

Arriva da anni intensi. Cresciuto nel Lille, scudetto in Francia nel 2021. A Roma, esperienza a più strati: notti europee importanti, fino alla finale di Europa League 2023. Ora il cambio di pagina. Çelik ringrazia la Roma senza indulgenze, poi chiude il capitolo. Nessun rimpianto, solo la voglia di appoggiarsi alla nuova realtà bianconera.

Il messaggio è lineare: la maglia bianconera pesa, e lui vuole sentirne il peso. Non promette miracoli. Promette intensità. È il suo modo di stare dentro le partite: letture pulite, campo coperto, pochi fronzoli. Un profilo da squadra, più che da copertina. E alla Juve, spesso, è quello che cambia gli equilibri nei dettagli.

Dal Lille alla vita bianconera

Çelik porta in dote un bagaglio agonistico solido. In Francia ha imparato a reggere i duelli larghi. In Italia ha affinato tempi e distanze. La Serie A ti obbliga a pensare prima. Qui non ti regala tempi morti. Lo dice senza autocompiacimento: allenarsi bene ogni giorno è la vera differenza. E quell’“ogni giorno” alla Juventus ha un volume diverso.

Poi l’elogio che non ti aspetti, ma che racconta tanto di come legge il calcio: parole di stima per Luciano Spalletti. Ne sottolinea la chiarezza delle idee. La capacità di semplificare concetti complessi. L’ordine che diventa coraggio. Niente enfasi gratuita: un riconoscimento a un allenatore che, in Italia, ha alzato l’asticella del gioco di posizione e del controllo emotivo delle partite. Sono riferimenti che un difensore sente sulla pelle, perché cambiano le richieste, il corpo in campo, i tempi della pressione.

Fin qui la traccia è pulita. Ma è a metà strada che arriva il dettaglio che scalda.

Il retroscena su Yıldız

Parlando di spogliatoio, Çelik si ferma su Kenan Yıldız. Il talento che tutti ormai hanno in testa per guizzi, personalità, gioventù che non fa rumore ma incide. Racconta un frammento semplice: gli allenamenti in Nazionale, i dialoghi brevi in turco, i consigli sussurrati tra un esercizio e l’altro. Dice che Kenan resta spesso qualche minuto in più a provare lo stesso gesto. Che ritorna sul particolare finché il corpo non lo fa “da solo”. Nessuna agiografia. Solo un’abitudine che, nel calcio vero, sposta.

Questo retroscena suona come una bussola comune. Un filo tra generazioni e ruoli. E fa intuire perché Çelik possa essere utile oltre la linea laterale: cultura del lavoro, misura, esempio silenzioso. Il tipo che, in una stagione lunga, tiene insieme le pieghe dello spogliatoio.

La chiusura è asciutta, com’è iniziato tutto. “Felice di essere alla Juve, pronto a dare tutto”. A volte il calcio ha davvero bisogno di dichiarazioni così essenziali. Niente slogan, niente sovratoni. Solo la promessa di un uomo che si mette nel gruppo e chiede al campo di parlare. E a noi, che di parole viviamo, resta una domanda semplice: quanta strada può fare un giocatore quando sceglie la semplicità come forma più alta di ambizione?