Roma, due rinnovi per puntare in alto: dopo Dybala Gasperini blinda altri due senatori

Roma, due rinnovi per puntare in alto: dopo Dybala ufficializzato l’accordo con altri due senatori dei giallorossi.

Gasperini era stato chiaro, dopo la qualificazione alla Champions League il compito della Roma è alzare l’asticella, e il primo passo è blindare le certezze dello spogliatoio che ha regalato l’importante soddifazione europea ai giallorossi. Il primo è stato Paulo Dybala, che ha ufficializzato la sua permanenza nella capitale sino al 2027 dopo una lunga trattativa.

In settimana, la Roma ha dovuto incassare l’amara beffa di Celik, che dopo un accordo per il rinnovo raggiunto con i giallorossi ha deciso dopo il blitx dei bianconeri di firmare con la Juventis. I giallorossi possono però consolarsi con altre due conferme di peso. Sono infatti stati ufficializzati due importanti rinnovi per la formazione giallorossa.

Bryan Cristante e Gianluca Mancini siglano il rinnovo

Bryan Cristante e Gianluca Mancini, come comunicato dalla Roma, continueranno infatti entrambi la loro avventura nella capitale e hanno messo la firma sul rinnovo di contratto. Mancini, che nelle scorse settimane è stato al centro di voci di mercato che lo vedevano oggetto dell’interesse di mercato dell’Inter, resterà invece a Roma sino al 2029, grazie al rinnovo triennale proposto dai giallorossi. Si chiude dunque una trattativa che dura ormai da diverso tempo.

Prolungamento anche per Cristante, che a differenza del difensore firma un biennale e si lega dunque ai giallorossi sino al 2028. Gasperini può quindi sorridere e riuscire a mantenere ben salde le fondamenta dello spogliatoio come richiesto. Mancini e Cristante sono due dei senatori, delle presenze costanti di questi anni di Roma, il loro contributo è importante non solo in campo, come dimostrato dalla Champions League raggiunta all’ultimo anche grazie al loro contributo, ma soprattutto fuori dal campo e nell’inserimento dei nuovi acquisti.