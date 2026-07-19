Roma, due rinnovi per puntare in alto: dopo Dybala Gasperini blinda altri due senatori

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Roma, due rinnovi per puntare in alto: dopo Dybala ufficializzato l’accordo con altri due senatori dei giallorossi.

Gasperini era stato chiaro, dopo la qualificazione alla Champions League il compito della Roma è alzare l’asticella, e il primo passo è blindare le certezze dello spogliatoio che ha regalato l’importante soddifazione europea ai giallorossi. Il primo è stato Paulo Dybala, che ha ufficializzato la sua permanenza nella capitale sino al 2027 dopo una lunga trattativa.

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Roma, due rinnovi per puntare in alto: dopo Dybala Gasperini blinda altri due senatori (AnsaFoto) – reportmotori

In settimana, la Roma ha dovuto incassare l’amara beffa di Celik, che dopo un accordo per il rinnovo raggiunto con i giallorossi ha deciso dopo il blitx dei bianconeri di firmare con la Juventis. I giallorossi possono però consolarsi con altre due conferme di peso. Sono infatti stati ufficializzati due importanti rinnovi per la formazione giallorossa.

Bryan Cristante e Gianluca Mancini siglano il rinnovo

Bryan Cristante e Gianluca Mancini, come comunicato dalla Roma, continueranno infatti entrambi la loro avventura nella capitale e hanno messo la firma sul rinnovo di contratto. Mancini, che nelle scorse settimane è stato al centro di voci di mercato che lo vedevano oggetto dell’interesse di mercato dell’Inter, resterà invece a Roma sino al 2029, grazie al rinnovo triennale proposto dai giallorossi. Si chiude dunque una trattativa che dura ormai da diverso tempo.

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Bryan Cristante e Gianluca Mancini siglano il rinnovo (AnsaFoto) – serieanews

Prolungamento anche per Cristante, che a differenza del difensore firma un biennale e si lega dunque ai giallorossi sino al 2028. Gasperini può quindi sorridere e riuscire a mantenere ben salde le fondamenta dello spogliatoio come richiesto. Mancini e Cristante sono due dei senatori, delle presenze costanti di questi anni di Roma, il loro contributo è importante non solo in campo, come dimostrato dalla Champions League raggiunta all’ultimo anche grazie al loro contributo, ma soprattutto fuori dal campo e nell’inserimento dei nuovi acquisti.