Milan, Modric resta in rossonero: Amorim ha il suo leader

Luka Modric ha sciolto i dubbi sul suo futuro e ha deciso di restare in rossonero: decisivo il pressing di Cardinale e Amorim.

Alla fine, dopo mesi di dubbi, incertezze e ribaltoni, Luka Modric ha deciso: resterà in rossonero per un’altra stagione. Il campione croato sembrava avviato verso la permanenza già sul finire della scorsa stagione, ma il rovinoso finale, con la mancata qualificazione alla prossima Champions League, aveva messo tutto in discussione.

E’ stato un mese, oltre che di grande intensità per via dell’impegno mondiale con la nazionale croata, anche di profonde riflessioni per Modric, che alla fine ha deciso di cedere al grande corteggiamento di Amorim e di Cardinale, che non hanno mai avuto dubbi sul voler far ripartire il nuovo corso rossonero proprio dal giocatore croato.

Modric ha deciso, sarà ancora Milan

E’ a tutti gli effetti un colpo di mercato, per il Milan e per Amorim, e una investitura importante per il tecnico. “E’ un progetto in cui credo” ha detto l’ex Real Madrid commentando il rinnovo. Modric, con la sua esperienza e mentalità vincente, sarà decisivo nel riplasmare uno spogliatoio destinato a vedere perdere diversi pezzi importanti (Tomori e Leao sono tra i nomi in uscita).

Senza considerare l’importanza del giocatore in campo, nonostante la carta d’identità non sia dalla sua parte. Modric ha voglia di riscatto, come dichiarato dallo stesso giocatore, e di chiudere con il calcio giocato e la maglia rossonera con un clima decisamente diverso dalla delusione e amarezza del finale della scorsa stagione. Anche la voglia di cancellare quel ricordo ha, probabilmente, avuto un peso non indifferente nella scelta del croato. “Sono pronto a dare tutto ancora una volta per questa maglia” ha detto. Dopo Gila e Ramos, è lui il nuovo acquisto di mercato dei rossoneri.