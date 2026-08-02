De Bruyne – Napoli, la festa del centenario per ripartire? Il futuro del centrocampista

Kevin De Bruyne, la festa del centenario potrebbe segnare una nuova ripartenza della sua avventura al Napoli dopo gli eventi degli ultimi mesi.

Sorrisi, qualche timida parola in napoletano e un clima disteso: la storia tra Kevin de Bruyne e il Napoli potrebbe ripartire da qui, dalla festa per celebrare i 100 anni di storia del Napoli. Negli scorsi mesi il fuoriclasse ex Manchester City era stato al centro di qualche polemica per le sue dichiarazioni relative al gioco del Napoli e al suo utilizzo, che non erano state troppo apprezzate nell’ambiente azzurro come confermato anche da Manna.

De Bruyne, complici anche numerosi infortuni, ha avuto una prima stagione nel campionato italiano più difficile del previsto. Complicazioni che hanno, inevitabilmente, dato vita anche a numerose voci sul suo futuro. Le cose, però, potrebbero cambiare, a partire proprio dalle celebrazioni per il centenario, e dal gesto del giocatore di rientrare in anticipo dalle vacanze. Un gesto che non è passato inosservato e che dimostra la volontà di ripartire con il piede giusto e lasciarsi alle spalle le polemiche.

L’arrivo di Allegri spegne le voci di mercato?

L’addio di Antonio Conte, e l’arrivo di Massimiliano Allegri aprono le porte ad una permanenza del giocatore. Il tecnico toscano è un abile gestore di campioni, che potrebbe trovare il giusto approccio e la giusta posizione in campo per far si che il giocatore possa trovare le giuste condizioni per dare il massimo.

Le voci di mercato continuano, comunque, a risuonare e a mettere in dubbio il futuro del centrocampista belga: negli ultimi giorni si sono fatti largo i rumors di un interesse del Galatasaray, oltre che dei club dell’MLS. Molto, ovviamente, si deciderà nei prossimi giorni. De Bruyne e il Napoli, ad ogni modo, sembrano essere più vicini.