Venezia Cede in Amichevole al Saint-Etienne 4-3: Stroppa Elogia la Squadra Prima dell’Inizio della Stagione

Sette gol, il fiato corto dell’estate e quella sensazione buona di squadra che cresce: la sconfitta in amichevole contro il Saint‑Étienne per 4‑3 lascia al Venezia più risposte che dubbi, e un messaggio chiaro da Stroppa prima che il sipario si alzi sulla nuova stagione.

Hanno corso, hanno osato, hanno sbagliato. Ma soprattutto hanno mostrato un’idea. La partita contro il Saint‑Étienne non è stata un semplice allenamento: è stata un termometro acceso su ritmi, sincronismi e carattere. Il risultato dice 4-3 per i francesi. Il campo, però, racconta di un Venezia vivo, nel pieno di un pre‑campionato che chiede gambe leggere e testa lucida. Non sempre le trovi nello stesso giorno.

La cronaca si riassume in una parola: intensità. Scambi rapidi, ripartenze, qualche amnesia dietro. In estate succede, soprattutto quando il carico di lavoro si sente e i meccanismi vanno oliati. L’amichevole ha prodotto situazioni “vere”: palle inattive da difendere, uscite dal basso pressate, cambi di modulo in corsa. È qui che si vede il cantiere. E non è un difetto, è una fotografia onesta di luglio-agosto.

Per metà gara il Venezia ha retto il botta e risposta. Ha trovato varchi tra le linee, ha alzato gli esterni, ha provato a comandare il ritmo. Il Saint‑Étienne, squadra rientrata in Ligue 1, non ha perdonato gli spazi concessi e ha colpito con freddezza. La differenza l’hanno fatta i dettagli: una marcatura saltata, un tempo di pressione in ritardo, una gestione palla frettolosa quando serviva respirare.

Le parole di Stroppa e la lettura del test

A fine partita Giovanni Stroppa ha scelto la via più utile: elogio mirato, zero trionfalismi. “Ottimo test prima dell’inizio della stagione”, il succo. Tradotto: il gruppo risponde, la strada è tracciata, la sconfitta pesa poco se porta apprendimenti. Ha sottolineato la qualità nel palleggio, la capacità di risalire il campo e la mentalità nel restare dentro la partita anche quando l’inerzia voltava le spalle. Sulla fase difensiva, la nota pratica: serve più compattezza tra reparti, letture più corte quando la palla viaggia alle spalle della linea.

Al momento non sono stati diffusi in modo completo tutti i dati di gara (minuti effettivi, xG, marcatori dettagliati), ma l’indicazione principale resta chiara: il Venezia crea, segna, e paga alcuni passaggi a vuoto tipici di questo periodo.

Cosa resta del 4‑3 e cosa guardare adesso

Contano tre segnali. Identità: la squadra vuole il pallone. È un tratto che, se consolidato, accorcia la curva d’apprendimento. Gamba: il chilometraggio cresce e si vede nei rientri, non solo nelle accelerazioni. Alternanze: chi entra cambia passo, la panchina porta impatto. In una stagione lunga questo vale punti veri.

Uno sguardo al contesto aiuta. Il Saint‑Étienne arriva da un’annata in crescita e propone fisicità oltre che ordine. È un avversario ideale per testare duelli e transizioni. Il Venezia, dal canto suo, affronta settimane in cui il lavoro di reparto conta quanto i novanta minuti. Si rifiniscono le palle inattive, si tarano le distanze tra mediano e centrali, si sceglie quando rischiare un’uscita pulita e quando andare lungo. Piccole scelte, grande differenza.

In fondo, il valore di un’amichevole sta qui: mostrare cosa sei quando non sei ancora ciò che diventerai. Il 4‑3 brucia un po’, certo. Ma se ti fermi un attimo, senti che qualcosa si sta allineando. È il rumore buono del calcio che ricomincia. E la domanda, adesso, viene naturale: chi sarà il primo, tra tifosi e avversari, ad accorgersi che quel suono sta diventando musica?