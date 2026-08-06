Italia, inizia la nuova era: ufficiale il team di Mancini

L’Italia riparte da Roberto Mancini. Ufficiale il suo team, parte la missione mondiale. Ecco da chi sarà affiancato.

La nazionale italiana sarà chiamata a rilanciarsi dopo le delusioni dell’ultimo ventennio. La missione, per gli azzurri, e tornare nel palcoscenico più prestigioso, i mondiali, dopo tre pesanti eliminazioni, e riportare il calcio italiano ai fasti di un tempo. Per farlo il presidente Malagò (non senza difficoltà e colpi di scena) si è affidato a Claudio Ranieri e Roberto Mancini nel ruolo di commissario tecnico. A questi, si è unito anche Gianfranco Zola, che avrà un ruolo più orientato alle selezioni giovanili.

Roberto Mancini è pronto, dunque, a tornare sulla panchina azzurra dopo i successi dell’Europeo 2021 e le delusioni seguenti, culminate con il burrascoso addio. In attesa di vedere i primi risultati sul campo, Mancini ha già annunciato il team che lo accompagnerà in questa avventura. Tra questi storici collaboratori del tecnico e anche ex della nazionale azzurra.

Mancini, ufficiale il team del tecnico

E’ stato ufficializzato il nome dei collaboratori che affiancheranno Roberto Mancini in questa nuova avventura in azzurro. Tra questi, come detto, ci sono nomi ben noti agli appassionati di calcio.

Lele Oriali, già in passato fidato collaboratore del tecnico e storico calciatore, ovviamente, della nazionale azzurra, sarà infatti il team manager. Alberto Bollini sarà il suo vice. Nello staff anche un altro storico ex azzurro, Leonardo Bonucci, e poi ancora Gagliardi e Maccarone, Lupatelli e Roccati saranno preparatori portieri, Ceci e Montini come preparatori atletici, Baldi e Venturini come match analyst.

Mancini dunque si affida ad un team variegato ed esperto. La nuova era azzurra, dunque, prende sempre più forma, nella speranza che possano presto arrivare i risultati tanto attesi da tutto il calcio italiano.