Ripescaggio in Serie D: Lascaris, Derthona, Fiorenzuola, Castellanzese, Grassina e Tropical Coriano Festeggiano. Fasano Fuori e Reclamo Imolese Respinto. Domani le Decisioni sui Gironi del Campionato e della Coppa Italia

Agosto porta vento nuovo nei dilettanti. Sei piazze esultano, una si lecca le ferite, un reclamo cade. Tra feste di paese e chat che ribollono, il calcio riparte dal dettaglio che cambia tutto: un posto guadagnato, uno perduto, il domani che si scrive oggi.

C’è una parola che in estate accende speranze e discussioni: ripescaggio in Serie D. Non è un colpo di fortuna. È una procedura regolata. La LND interviene quando si aprono caselle vacanti. Conta una graduatoria tecnica, la solidità del club, l’idoneità dello stadio. I Comunicati Ufficiali formalizzano. Gli allenatori aspettano. I direttori sportivi tengono il fiato.

Il punto centrale arriva a metà pomeriggio e scuote l’aria. Fanno festa Lascaris, Derthona, Fiorenzuola, Castellanzese, Grassina e Tropical Coriano. Sei comunità diverse, un filo comune: la chance di rimettersi al tavolo che conta nei dilettanti. A Pianezza, Tortona, Fiorenzuola d’Arda, Castellanza, Bagno a Ripoli e Coriano l’annuncio corre veloce. I gruppi WhatsApp esplodono di meme, i bar aggiungono un giro, gli staff aggiornano i piani in nottata. È l’effetto domino del calcio italiano: una decisione burocratica che diventa storia locale.

C’è però chi resta fuori. Il Fasano non entra nel lotto dei ripescati. Delusione fredda, che punge. In questi casi contano i dettagli. Numeri, scadenze, parametri. La via è stretta, il margine nullo. E c’è una certezza in più: il reclamo dell’Imolese è stato respinto. I gradi di giudizio servono proprio a questo. Fare chiarezza, fissare un perimetro. Oggi il perimetro è netto.

Cosa cambia adesso per club e tifosi

Per le sei società ripescate la tabella di marcia si accorcia. Va definita la rosa, chiusi gli ultimi tesseramenti, adeguati gli impianti dove serve. Ogni dettaglio pesa: dal terreno di gioco all’illuminazione, dalla sicurezza agli steward. Sul campo il livello sale. La Serie D è il quarto gradino nazionale, con viaggi lunghi e partite che si preparano anche al venerdì notte, tra video e lavagne. Per gli sponsor è una vetrina diversa, per i settori giovanili un segnale forte. Chi è rimasto fuori deve riallineare obiettivi, stringere il gruppo, usare la frustrazione come combustibile. Nel calcio dilettantistico questa è spesso la differenza tra una stagione grigia e una sorpresa di primavera.

Domani i gironi e la Coppa Italia: cosa aspettarsi

Domani arrivano i gironi del campionato di Serie D e gli abbinamenti della Coppa Italia di categoria, con preliminari e primo turno. La mappa sarà chiara: nove raggruppamenti territoriali, trasferte che cambiano vita ai weekend, possibili derby che danno sale ai calendari. In parallelo, spazio ai gironi Juniores Nazionali: lì si costruisce il futuro, un allenamento per volta. Non anticipiamo incastri o accoppiamenti: finché il Comunicato non esce, i boatos restano tali. Ma una cosa è certa. Con i ripescaggi ufficiali, la macchina è pronta a partire.

Il bello, adesso, è immaginare. Una punizione sotto la pioggia a Tortona. Un recupero all’ultimo a Castellanza. Un pullman che canta al ritorno da Coriano. Il calcio di base vive qui, in questi fotogrammi. La domanda è semplice e potentissima: quale di queste piazze saprà trasformare un annuncio d’agosto in una storia da raccontare a maggio?