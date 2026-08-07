Milan, Leao ora può restare, mentre si aspetta il verdetto di Amorim sui calciatori in bilico

Milan, ora Leao può restare in rossonero. Sul mercato il Milan aspetta il giudizio del tecnico Amorim, che darà presto il suo verdetto sui giocatori in bilico.

Sono giorni di riflessione in casa rossonera. Il Milan ha messo a segno due importanti colpi, l’arrivo di Goncalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio, ma adesso per la dirigenza e Amorim è il momento delle riflessioni. Il tecnico vuole infatti prima valutare i giocatori già in rosa, e si è preso la tournée dall’altra parte del mondo nel quale i rossoneri sono attualmente impegnati per visionare con attenzione i giocatori in rosa e valutare se e chi potrà avere un ruolo nel suo progetto tattico.

Sul fronte delle uscite, insomma, è tutto bloccato in attesa del verdetto del tecnico, e i nomi dei calciatori al momento in bilico: da Estupinan a Musah e Loftus Cheek, sino a Chukwueze, per citarne alcuni. Come anticipato dallo stesso tecnico, il momento delle decisioni è ormai vicino.

Leao adesso può restare

Un capitolo a parte merita Rafael Leao: l’attaccante portoghese aveva iniziato la sessione estiva di mercato con un piede e mezzo lontano dal Milan. Il giocatore aveva fatto sapere di volere provare nuove avventure altrove, nella speranza che con l’ausilio anche della vetrina mondiale potessero arrivare importanti offerte.

Ad ormai meno di un mese dalla fine del mercato, le uniche proposte concrete sembrano essere arrivate dalla Turchia. Galatasaray e Fenerbahce però non hanno ancora accontentato le richieste dei rossoneri, che vorrebbero non meno di 50 milioni, secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, per far partire il calciatore, e si attende un eventuale rilancio nei prossimi giorni. L’ipotesi turca, inoltre, nonostante le ricche offerte non scalderebbe nemmeno il calciatore, che al contrario sarebbe felice del nuovo progetto targato Amorim in rossonero. Le porte per una permanenza, dunque, si sono clamorosamente aperte. Il futuro del calciatore è ancora tutto da definire.