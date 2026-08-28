Milan – Venezia, i rossoneri scoprono Ramos: i top dell’incontro

Milan – Venezia, i rossoneri vincono al debutto a San Siro. Ramos si presenta con un gol. Ecco cosa è successo nel match del venerdi.

Il Milan di Ruben Amorim fa due su due e vince anche la prima in casa a San Siro. Dopo il debutto vincente contro il Torino i rossoneri piegano anche il Venezia per 2 reti a 0. I rossoneri passano al 69′ grazie al preciso diagonale di Ramos, che riscatta una serata sino a quel momento non brillante in zona gol con la sua prima rete di fronte ai suoi nuovi tifosi.

A mettere fine alle speranze del Venezia, all’89’, è l’autorete di Halhal, propiziata dalla progressione di Jashari. Ma vediamo chi sono stati i grandi protagonisti dell’incontro.

Ramos ma non solo: i top di Milan – Venezia

Goncalo Ramos è stato certamente uno dei grandi protagonisti dell’incontro: al debutto a San Siro mette subito a tacere le critiche per le occasioni sbagliate nel corso della gara e segna una rete dal peso specifico importantissimo. Resta da migliorare la precisione sotto porta che ne ha intaccato tutta la prima parte di gara, ma il gol salva vittoria e prestazione. Il grande volto di questa vittoria rossonera non può che essere lui.

Prestazione convincente anche per Mario Gila, che insieme a Pavlovic, comunque positivo, è autore di una prestazione convincente in difesa. Infine Saelemaekers: è lui lo spaccapartite rossonero. Il suo ingresso cambia completamente l’inerzia dell’incontro e consente ai rossoneri di svoltare un match che sino a quel momento era rimasto bloccato sullo 0 a 0.

Per il Venezia, da sottolineare la prova del giovane Stankovic: non riesce ad evitare la sconfitta, ma con un paio di buone parate riesce a mantenere in bilico il risultato. Alla fine è uno dei più positivi della sua squadra.