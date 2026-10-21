Del Piero analizza il gol di Yamal contro il PSG

Alessandro Del Piero ha commentato il gol di Lamine Yamal realizzato contro il PSG in Champions League durante un programma di Sky Sport.

Il famoso ex calciatore ha messo in evidenza come il primo controllo di Yamal abbia influenzato l’intera azione, permettendogli di attaccare rapidamente un difensore avversario. Del Piero ha notato che questo approccio deciso ha creato difficoltà al difensore parigino.

Inoltre, ha lodato l’abilità di Yamal nel tiro: “Non solo tira di punta, ma riesce anche ad alzare la palla; a mio avviso, l’ha fatto intenzionalmente”. Ha aggiunto che se il tiro fosse stato rasoterra, il portiere Safonov avrebbe avuto maggiori possibilità di pararlo.