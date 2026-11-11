Ricordo di Tommaso Maestrelli, ex calciatore e allenatore

Tommaso Maestrelli è stato un ex calciatore e allenatore che ha lasciato un segno nella storia del calcio italiano, in particolare con la Lazio.

Come calciatore, ha indossato le maglie di club come la Roma e la Lucchese, totalizzando 361 presenze e segnando 36 gol fino al 1957, anno in cui ha deciso di ritirarsi.

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Maestrelli ha intrapreso la carriera di allenatore nel 1963 con il Bari, ma l’esperienza non andò come sperato e fu esonerato dopo sole 10 giornate.

Successivamente, la sua carriera prese il volo con la A.S. Reggina, dove ottenne una storica promozione in Serie B. Poi si trasferì al Foggia, conducendo il club in Serie A nel campionato 1969/’70.

Nel 1971, Maestrelli approdò alla Lazio, che militava in Serie B, riuscendo a portare la squadra alla promozione già al primo anno. Nella stagione successiva, la Lazio si trovò in cima alla classifica, ma, a fine campionato, dovette accontentarsi del terzo posto, ricevendo comunque per Maestrelli il premio di miglior allenatore.

Il suo capolavoro arrivò nel campionato 1973/1974, quando la Lazio conquistò il titolo, realizzando un sogno che durava da 74 anni. Maestrelli rifiutò le proposte della Juventus e continuò a guidare la Lazio fino alla sua prematura scomparsa, avvenuta il 2 dicembre 1976, a causa di una malattia.