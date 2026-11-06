Zanetti presenta la sua filosofia all’Udinese

Paolo Zanetti ha tenuto la sua prima conferenza stampa come allenatore dell’Udinese, affrontando temi importanti per la squadra, che si trova attualmente penultima in classifica.

Il tecnico ha evidenziato le difficoltà di comunicazione all’interno dello spogliatoio, formato da giocatori di diverse nazionalità. Ha spiegato che il gruppo si divide in tre categorie: chi parla già italiano, chi lo comprende ma risponde in inglese e i nuovi arrivati, per i quali è necessario utilizzare principalmente l’inglese.

Per migliorare questa situazione, l’Udinese ha deciso di organizzare corsi di italiano per i calciatori stranieri, sottolineando così l’importanza di sentirsi parte del club e di rispettare il contesto. Zanetti ha dichiarato: «Voglio parlare italiano e voglio che loro imparino l’italiano».

Inoltre, il nuovo allenatore ha rifiutato un contratto a lungo termine, optando invece per un accordo di otto mesi senza opzioni, per adottare un approccio meritocratico. Ha affermato: «Preferisco venire qui senza zone di comfort, guadagnandomi tutto».

Zanetti si prepara ora per la trasferta a Venezia, con l’obiettivo di dare una nuova identità al gruppo e migliorare le prestazioni della squadra.