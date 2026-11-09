Buon compleanno Alessandro Del Piero: 52 anni di storia juventina

Alessandro Del Piero compie oggi 52 anni e la Juventus ha deciso di omaggiarlo con un messaggio speciale pubblicato su Facebook.

Nel post, il club bianconero sottolinea il valore di Del Piero, non solo come calciatore, ma anche come figura rappresentativa di lealtà e appartenenza. “Potete togliere Del Piero alla Juventus. Ma non potrete mai togliere la Juventus da Del Piero”, afferma il messaggio.

Nel corso dei suoi 19 anni trascorsi con la maglia bianconera, Del Piero ha totalizzato 705 presenze e segnato 290 gol, diventando un vero e proprio simbolo per i suoi sostenitori. Il post ricorda anche il suo coraggio nel rimanere vicino alla squadra nei momenti più difficili, come durante la retrocessione in Serie B.

La Juventus spera di rivedere Del Piero tra le sue fila, sottolineando l’importanza di avere qualcuno che conosca il valore della maglia e la storia del club. “Vogliamo che tu faccia parte del nostro futuro”, si legge nella conclusione del messaggio di auguri.

Infine, il post invita i tifosi a lasciare un ❤️🤍 nei commenti per esprimere il loro affetto verso il Capitano.