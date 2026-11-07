Luka Modric: a 41 anni guida il Milan verso lo scudetto

Luka Modric continua a dimostrare che l’età non è un limite. A 41 anni, il centrocampista croato sta svolgendo un ruolo fondamentale nel Milan, contribuendo alle vittorie della squadra e puntando a conquistare lo scudetto.

Modric, che ha festeggiato il suo compleanno lo scorso 9 settembre, ha già dimostrato il suo valore in campo, fornendo assist decisivi, come quello per Christian Pulisic in una recente sfida contro l’Udinese. La sua carriera è ricca di successi, tra cui sei Champions League vinte con il Real Madrid e il Pallone d’oro nel 2018.

Il giocatore ha indossato la maglia della sua nazionale, la Croazia, per ben 206 volte e continua a inseguire un trionfo con la selezione, dopo aver raggiunto la finale del Mondiale nel 2018.

Di recente, Modric ha avuto un ruolo chiave nella vittoria del Milan nel derby contro l’Inter, un successo che ha rinvigorito le ambizioni della squadra in campionato. Il suo allenatore, Amorim, ha adottato una strategia per preservare le energie del calciatore, schierandolo con attenzione durante le partite.

Modric ha dichiarato di sentirsi in forma e motivato a proseguire la sua carriera: “Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare”. Il suo sogno è vincere un trofeo con il Milan, la squadra per cui ha sempre tifato fin da bambino.

La longevità di Modric è il risultato di una meticolosa cura del fisico e di una dieta sana, accompagnata da un programma di allenamento specifico. Milano è diventata la sua casa, e il calciatore ha persino prestato il suo Pallone d’oro al museo di Casa Milan, dove rimarrà esposto per tutti i suoi numerosi fan.

Grazie al suo talento e alla sua esperienza, Luka Modric è una risorsa preziosa per il Milan, che conta su di lui per raggiungere il traguardo dello scudetto.