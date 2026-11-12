Nations League: Turchia-Belgio in diretta tv e streaming

Oggi, 12 novembre 2026, si terrà la partita di Nations League tra Turchia e Belgio. L’incontro si svolgerà allo stadio ISONEM Park Gursel Aksel di Smirne, con inizio fissato per le ore 18.

La nazionale turca, che ha recentemente sollevato l’allenatore Vincenzo Montella dal suo incarico a causa dell’eliminazione anticipata dai Mondiali 2026, è ora affidata a Sergen Yalcin. I turchi affronteranno i Diavoli Rossi, guidati da Mark van Bommel, in una sfida cruciale per le loro possibilità di qualificazione, soprattutto se l’Italia dovesse vincere contro la Francia.

La partita potrà essere seguita in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che sulla piattaforma NOW. Gli spettatori avranno anche la possibilità di vedere l’incontro tramite il servizio di streaming di Sky Go e l’app di NOW, che è accessibile su diversi dispositivi.

In alternativa, è disponibile una webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti in tempo reale.