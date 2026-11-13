Lazio, Canigiani parla di abbonamenti e Supercoppa

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è stato ospite di Radiosei per discutere di abbonamenti, vendita di biglietti e sponsor in previsione delle prossime partite.

Canigiani ha fatto sapere che è attualmente in corso una fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, che possono acquistare fino a 4 biglietti ciascuno. Dalla prossima settimana, la vendita si estenderà anche ai possessori delle Fidelity Card, che avranno la stessa possibilità.

Ha poi evidenziato l’intenzione di dare priorità ai tifosi, in particolare per il settore Monte Mario. La Roma avrà accesso al settore Sud, e i biglietti saranno disponibili anche per chi non è abbonato. Al momento, ci sono più di 16-17mila biglietti disponibili, con un totale previsto di 25mila posti occupati.

Per quanto riguarda la Supercoppa, Canigiani ha anticipato che la Lega fornirà a breve informazioni su date e modalità di vendita. Sono previste diverse fasi di vendita, con l’inizio della vendita libera atteso per la prossima settimana.

Infine, rispetto agli sponsor, Canigiani ha comunicato che si è giunti alle fasi finali per il contratto in scadenza. Mizuno ha un diritto di prelazione e potrà pareggiare eventuali offerte ricevute, ma al momento non è stata presa una decisione definitiva.