L’Atletico Madrid vede allungarsi la striscia di calciatori positivi al Covid: anche Dembelè fermato dal coronavirus

L’Atletico Madrid ora teme un focolaio Covid: quarto calciatore fermato dal coronavirus per la squadra di Simeone. Dopo Joao Felix, Hermoso e Carrasco, tocca a Dembelè fermarsi per il virus. Il calciatore, arrivato nella sessione di mercato di gennaio, è risultato positivo all’ultimo test ed ora dovrà sottostare al protocollo sanitario previsto in questi casi. A questo punto i Colchoneros potrebbero affrontare l’andata di finale della Champions League contro il Chelsea in piena emergenza. Bisognerà vedere se qualcuno dei quattro calciatori attualmente positivi riuscirà a guarire in tempo e, soprattutto, se il contagio non colpirà qualche altro elemento della rosa di Simeone.

Atletico Madrid, Dembelè positivo al Covid: rischio Genoa per Simeone

Gli ultimi giorni si sono rivelati un vero calvario per l’Atletico Madrid: prima Hermoso e Carrasco, quindi Joao Felix, ora Dembelè. L’attaccante francese, arrivato dal Lione, non è ancora sceso in campo con la sua nuova squadra e non lo farà nelle prossime partite.

Simeone ora non può far altro che sperare che l’elenco dei calciatori positivi al Covid non crescano nei prossimi giorni. Ciò che è accaduto, ad esempio, ad ottobre al Genoa: la squadra ligure fu costretta a fare i conti con un vero e proprio focolaio che colpì praticamente tutta la rosa. Quello che l’Atletico spera non accada proprio ora che arriva la parte cruciale della stagione.