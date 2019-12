MERCATO JUVENTUS- Brutto ko per Sami Khedira, il quale dovrà stare fermo ai box per circa 3 mesi dopo l’intervento al ginocchio. Paratici starebbe già valutando il da farsi, con possibile affondo per una nuova mezz’ala o conferma a sorpresa di Emre Can.

Un brutto ko che potrebbe spingere la Juventus a stravolgere i piani del mercato di gennaio. Piace Rakitic, ma la richiesta del Barcellona oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro. Ecco perchè i bianconeri potrebbero valutare il reintegro totale di Emre Can.

Mercato Juventus, il nuovo piano di Paratici

Come noto, Emre Can, attualmente, resta fuori dal progetto della Juventus. Poche presenze e fuori anche dalla lista Champions League. L’infortunio di Khedira potrebbe permettere al centrocampista ex Liverpool di riacquistare fiducia e poter convincere Sarri a puntare forte su di lui. Prossime settimane decisive: il mercato della Juventus è ad un bivio.